На Вінниччині викрили два шахрайські кол-центри з 37 операторами

Затримання в шахрайському кол-центрі. Фото: Національна поліція

На Вінниччині правоохоронці припинили діяльність двох кол-центрів, працівники яких виманювали персональні та банківські дані громадян. Під час обшуків у двох приміщеннях перебували 37 операторів віком від 17 до 28 років.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України.

Реклама

Шахрайський кол-центр. Фото: Національна поліція

Як працювали кол-центри

За даними слідства, організатори орендували квартиру у Вінниці та приміщення на території однієї з баз відпочинку в області. Серед працівників були адміністратори, оператори, ІТ-фахівці та так звані "клоузери".

В одному з офісів оператори представлялися співробітниками банків та сфери державних послуг. Вони пропонували фінансові послуги, зокрема оформлення безвідсоткових кредитів, та намагалися отримати інформацію про банківські рахунки.

Другий офіс працював під виглядом сайту знайомств. Під приводом реєстрації та оплати послуг оператори отримували анкетні й банківські дані користувачів. Іноді в цьому "офісі" працювали з громадянами Росії.

Читайте також:

Автопарк співробітників кол-центру. Фото: Національна поліція

Знахідки під час обшуків

Правоохоронці вилучили 60 ноутбуків, 43 мобільні телефони, інше технічне обладнання та п'ять автомобілів. Техніку направили на експертизу для встановлення руху коштів, механізму роботи "офісів" та можливих потерпілих.

Кримінальне провадження розслідують за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Наразі правоохоронці встановлюють організаторів та інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про масштабну операцію СБУ та Нацполіції проти шахрайських кол-центрів. Правоохоронці припинили діяльність 94 таких об'єктів та провели понад 400 обшуків по Україні. Під час слідчих дій вилучили техніку, гроші, банківські картки, криптогаманці та автомобілі.

Також Новини.LIVE повідомляв про спецоперацію НАБУ та САП під назвою "Карфаген". Антикорупційні органи перевіряли можливу причетність посадовця Офісу Генерального прокурора до прикриття мережі шахрайських кол-центрів.