В Винницкой области разоблачили два мошеннических колл-центра с 37 операторами

Задержание в мошенническом колл-центре. Фото: Национальная полиция

В Винницкой области правоохранители прекратили деятельность двух колл-центров, сотрудники которых выманивали персональные и банковские данные граждан. Во время обысков в двух помещениях находились 37 операторов в возрасте от 17 до 28 лет.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Реклама

Мошеннический колл-центр. Фото: Национальная полиция

Как работали колл-центры

По данным следствия, организаторы арендовали квартиру в Виннице и помещение на территории одной из баз отдыха в области. Среди сотрудников были администраторы, операторы, ИТ-специалисты и так называемые "клоузеры".

В одном из офисов операторы представлялись сотрудниками банков и сферы государственных услуг. Они предлагали финансовые услуги, в частности оформление беспроцентных кредитов, и пытались получить информацию о банковских счетах.

Второй офис работал под видом сайта знакомств. Под предлогом регистрации и оплаты услуг операторы получали анкетные и банковские данные пользователей. Иногда в этом "офисе" работали с гражданами России.

Читайте также:

Автопарк сотрудников колл-центра. Фото: Национальная полиция

Находки во время обысков

Правоохранители изъяли 60 ноутбуков, 43 мобильных телефона, другое техническое оборудование и пять автомобилей. Технику направили на экспертизу для установления движения средств, механизма работы "офисов" и возможных потерпевших.

Уголовное производство расследуют по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Сейчас правоохранители устанавливают организаторов и других возможных участников схемы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о масштабной операции СБУ и Нацполиции против мошеннических колл-центров. Правоохранители прекратили деятельность 94 таких объектов и провели более 400 обысков по Украине. Во время следственных действий изъяли технику, деньги, банковские карты, криптокошельки и автомобили.

Также Новини.LIVE сообщал о спецоперации НАБУ и САП под названием "Карфаген". Антикоррупционные органы проверяли возможную причастность должностного лица Офиса Генерального прокурора к прикрытию сети мошеннических колл-центров.