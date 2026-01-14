Мільйони в дохід держави — у депутата на Київщині конфіскували майно

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Депутат із Броварського району Київщини втратив понад 5 мільйонів гривень через занадто розкішне життя на не підтверджені прибутки. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) офіційно конфіскував його активи, які були записані на близьких родичів.

Про успішний позов повідомило НАЗК.

Розкішні авто та 10 ділянок — на чому погорів посадовець

Детективи НАЗК провели моніторинг статків обранця з Великої Димерки. Результати виявилися красномовними — у родини знайшли активи, на які у них просто не було легальних доходів.

Список майна вражає: ексдружина володіла електрокаром Volkswagen ID 4. Дорослий син їздив на седані Jaguar XF. Крім того, на тещу, сина та колишню дружину депутата оформили десять земельних ділянок.

Насправді машини купували за вказівкою депутата. Він ними і користувався.

Сім’я намагалася врятувати майно. Коли почалася перевірка, теща кинулася терміново розпродавати землю. Вона хотіла переписати ділянки на інших людей, щоб уникнути конфіскації. Прокуратура спрацювала на випередження, а судді вчасно наклали арешт на всі об'єкти.

Рішення суду

Аналіз доходів підтвердив підозри — грошей на такі покупки родина не мала. Тепер ці активи офіційно визнали необґрунтованими і їх стягнули в дохід держави. Рішення суду набуде чинності за місяць, якщо захист не подасть апеляцію.

