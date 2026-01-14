Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Депутат втратив мільйони — суд конфіскував майно на Київщині

Депутат втратив мільйони — суд конфіскував майно на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 03:32
Мільйони в дохід держави — у депутата на Київщині конфіскували майно
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Депутат із Броварського району Київщини втратив понад 5 мільйонів гривень через занадто розкішне життя на не підтверджені прибутки. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) офіційно конфіскував його активи, які були записані на близьких родичів.

Про успішний позов повідомило НАЗК.

Реклама
Читайте також:

Розкішні авто та 10 ділянок — на чому погорів посадовець

Детективи НАЗК провели моніторинг статків обранця з Великої Димерки. Результати виявилися красномовними — у родини знайшли активи, на які у них просто не було легальних доходів.

Список майна вражає: ексдружина володіла електрокаром Volkswagen ID 4. Дорослий син їздив на седані Jaguar XF. Крім того, на тещу, сина та колишню дружину депутата оформили десять земельних ділянок.

Насправді машини купували за вказівкою депутата. Він ними і користувався.

Сім’я намагалася врятувати майно. Коли почалася перевірка, теща кинулася терміново розпродавати землю. Вона хотіла переписати ділянки на інших людей, щоб уникнути конфіскації. Прокуратура спрацювала на випередження, а судді вчасно наклали арешт на всі об'єкти.

Рішення суду

Аналіз доходів підтвердив підозри — грошей на такі покупки родина не мала. Тепер ці активи офіційно визнали необґрунтованими і їх стягнули в дохід держави. Рішення суду набуде чинності за місяць, якщо захист не подасть апеляцію. 

Раніше ми інформували, що у Миколаєві керівник квартирно-експлуатаційного управління розтратив гроші, виділені на ЗСУ. Обвинувальний акт стосовно нього уже передали до суду.

Також стало відомо, що у Харківській області конфіскують елітні авто у посадовця військкомату.

суд Київська область місцеві депутати ВАКС конфіскація судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації