Україна
Депутат потерял миллионы — суд конфисковал имущество на Киевщине

Депутат потерял миллионы — суд конфисковал имущество на Киевщине

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 03:32
Миллионы в доход государства — у депутата на Киевщине конфисковали имущество
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат из Броварского района Киевской области потерял более 5 миллионов гривен из-за слишком роскошной жизни на неподтвержденные доходы. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) официально конфисковал его активы, которые были записаны на близких родственников.

Об успешном иске сообщило НАПК.

Читайте также:

Роскошные авто и 10 участков — на чем погорел чиновник

Детективы НАПК провели мониторинг состояния избранника из Великой Дымерки. Результаты оказались красноречивыми — у семьи нашли активы, на которые у них просто не было легальных доходов.

Список имущества впечатляет: экс-супруга владела электрокаром Volkswagen ID 4. Взрослый сын ездил на седане Jaguar XF. Кроме того, на тещу, сына и бывшую жену депутата оформили десять земельных участков.

На самом деле машины покупали по указанию депутата. Он ими и пользовался.

Семья пыталась спасти имущество. Когда началась проверка, теща бросилась срочно распродавать землю. Она хотела переписать участки на других людей, чтобы избежать конфискации. Прокуратура сработала на опережение, а судьи вовремя наложили арест на все объекты.

Решение суда

Анализ доходов подтвердил подозрения — денег на такие покупки семья не имела. Теперь эти активы официально признали необоснованными и их взыскали в доход государства. Решение суда вступит в силу через месяц, если защита не подаст апелляцию.

Ранее мы информировали, что в Николаеве руководитель квартирно-эксплуатационного управления растратил деньги, выделенные на ВСУ. Обвинительный акт в отношении него уже передали в суд.

Также стало известно, что в Харьковской области конфискуют элитные авто у чиновника военкомата.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
