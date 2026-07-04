День незалежності США: історія свята та традиції святкування

Феєрверк із нагоди Дня незалежності США. Фото: Reuters/Joshua Roberts

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У суботу, 4 липня, минає 250 років із дня проголошення незалежності 13 штатів від Британської імперії. Ця подія стала фундаментом для створення нової суверенної держави. Для американців День незалежності США — національне свято.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Суперечки навколо правильної дати

Сучасні американці святкують День незалежності 4 липня, проте на початку американської державності єдності в цьому питанні не було. Один із засновників США, Джон Адамс, який згодом став другим президентом країни, принципово вважав справжнім святом 2 липня. Саме цього дня Континентальний конгрес підтримав резолюцію про відокремлення, тоді як саму Декларацію затвердили вже 4 липня. Через свої переконання Адамс демонстративно ігнорував усі офіційні заходи, які влаштовували 4 липня.

Як зароджувалися головні традиції

Статус державного свята цей день здобув лише у 1870 році — майже за сто років після історичних подій. Першим на офіційному рівні його визнав штат Массачусетс у 1781 році.

Народні гуляння розпочалися значно раніше, з першої річниці у 1777 році: у Філадельфії започаткували традицію яскравих салютів, вистріливши із 13 корабельних гармат на честь кожного штату. Тоді ж зародилися й інші невіддільні елементи свята: перші урочисті паради та патріотичні тости за добробут усіх регіонів країни. Після завершення війни у 1783 році масштабні заходи почали влаштовувати й в інших містах.

Шана до прапора та народження гімну

Головною візуальною рисою свята є велика кількість державних прапорів, які майорять на державних установах, приватних будинках і вітринах крамниць. Люди одягаються в національні кольори або використовують прапор як елемент вбрання. Невіддільною частиною атмосфери є виконання патріотичної композиції The Star-Spangled Banner ("Прапор, усіяний зірками"). Текст до неї у 1814 році створив адвокат Френсіс Скотт Кі. Тривалий час ця пісня просто супроводжувала військові церемонії, але у 1931 році Конгрес офіційно затвердив її як державний гімн.

Перехід до безпечних розваг

Гучні розваги супроводжували свято від самого початку. Ініціатором такого формату святкувань став другий президент США Джон Адамс. Він мріяв, щоб цей день назавжди став символом тріумфу з парадами, іграми, багаттями та збройовими залпами.

Масове використання вогнепальної зброї та небезпечної піротехніки під час ранніх святкувань часто призводило до каліцтв і трагедій. Через це на початку ХХ століття влада заборонила використання зброї та взяла під суворий контроль продаж піротехніки. Тоді ж з'явилося гасло про "безпечне та розсудливе 4 липня". У наші дні великі міста часто відмовляються від класичних салютів на користь бенгальських вогнів або професійних лазерних і вогняних шоу.

Час для родини та активного відпочинку

На початку ХХ століття День незалежності США почали сприймати не лише як політичне свято, а й як привід відпочити на природі в колі найближчих людей. Традиційна вечірня програма зазвичай складається з приємної музики, гри в бейсбол чи фризбі, а також веселих народних забав, наприклад, перегонів у парах зі зв'язаними ногами.

Кулінарні ритуали та гастрономічні рекорди

Жодне 4 липня не минає без традиційного барбекю на свіжому повітрі. Гостей пригощають хот-догами, бургерами, фірмовими салатами, запеченою квасолею, солодкими пирогами та соковитими кавунами. Справжньою родзинкою свята є різноманітні кулінарні змагання, серед яких особливе місце посідає міжнародний турнір із поїдання хот-догів у Нью-Йорку. За правилами, учасники мають з'їсти максимальну кількість порцій лише за десять хвилин. Світові рекорди цього шоу вражають: абсолютна чемпіонка серед жінок Мікі Судо змогла з'їсти 48,5 хот-дога, а рекордсмен серед чоловіків Джої Честнат здобув 16 перемог, подужавши за один раз 76 хот-догів.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 3 липня у Вашингтоні відкрили Великий державний американський ярмарок. Його присвятили 250-річчю незалежності США. Під час відкриття ярмарку виступив із промовою президент США Дональд Трамп і підняли в повітря американську військову авіацію.

Також Новини.LIVE писав, що у Вашингтоні презентували спеціальну поштову марку FREEDOM 250. Її присвятили річниці незалежності США, а також партнерству між українським і американським народами. За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, ця марка має нагадати світу про боротьбу України за незалежність.