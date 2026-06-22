Демченко пояснив, чому на польському кордоні виникають черги
Системних відмов громадянам України під час перетину кордону з Польщею наразі не зафіксовано. Зокрема, черги формуються через значне зростання пасажиропотоку.
Про це в ефірі "День.LIVE" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.
У чому причина черг на польському кордоні
За словами речника ДПСУ, навантаження на польський напрямок залишається одним із найвищих, адже близько 50% усього пасажирського та транспортного потоку припадає саме на цей кордон.
"В той же час, якоїсь системності щодо відмов для загалом всіх українців, які перетинають кордон з Польщею, ми не спостерігаємо", — зазначив Демченко.
Він також пояснив, що черги виникають переважно в години пікового навантаження. У будні ж дні зранку та в неділю вранці черги зазвичай мінімальні:
"Як правило, в будні дні зранку, та й, власне, в неділю зранку також, суттєвих черг на кордоні немає".
Водночас вони формуються пізніше через підвищений попит на перетин.
Як повідомляли "Новини.LIVE", на західних пунктах пропуску зафіксовано помітне зростання пасажиропотоку — наразі кількість громадян, які виїжджають з України, перевищує число тих, хто повертається. За даними прикордонників, така тенденція є типовою для літнього періоду та пов’язана з початком сезону відпусток, завершенням навчального року і загальним збільшенням поїздок за кордон.
Як писали "Новини.LIVE" раніше, з початком літнього сезону на кордоні з Польщею у Львівській області фіксується зростання кількості мандрівників. За словами речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, протягом літа пасажиропотік на західному кордоні може збільшитися приблизно на 20%.
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