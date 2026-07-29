ДБР викрило військового, який планував продати вибухівку на понад 7,5 млн грн

Підозрюваний та працівник ДБР. Фото: ДБР

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння командування ЗСУ повідомили про підозру військовослужбовцю, якого підозрюють в організації незаконного продажу вибухових речовин. За версією слідства, він планував реалізувати загалом 6 тонн вибухівки, вартість якої на нелегальному ринку могла перевищити 7,5 млн гривень.

Про це повідомило ДБР, передає Новини.LIVE.

Скільки вибухових речовин планував збути підозрюваний

За даними правоохоронців, військовослужбовець однієї з частин, дислокованих на Донеччині, шукав покупців через один із месенджерів. Спочатку він запропонував до продажу 500 кілограмів сумішевої вибухової речовини.

Після того як знайшовся покупець, підозрюваний домовився про зустріч у Харківській області. Там, за інформацією ДБР, він продав майже 60 кілограмів вибухівки за 100 тисяч гривень як "пробну" партію. Слідство вважає, що надалі військовослужбовець мав намір збути ще близько 6 тонн вибухової речовини. Правоохоронці оцінюють її можливу вартість на чорному ринку у понад 7,5 млн гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — придбання, носіння, зберігання та збут вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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