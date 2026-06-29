ДБР розслідує падіння Су-24М на Хмельниччині: встановлено особи загиблих

Уламки від літака після авіакатастрофи. Фото: ДБР

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Державне бюро розслідувань продовжує з’ясовувати обставини авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася на Хмельниччині 16 червня 2026 року. У межах провадження слідчі вже провели десятки допитів та отримали результати молекулярно-генетичної експертизи, що підтвердила особи загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє ДБР, передає Новини.LIVE.

Триває комплексне розслідування авіатрагедії Су-24М

Як встановило слідство, у день трагедії літак виконував уже другий політ. Перед обома вильотами технічний персонал не виявив жодних несправностей, а вся службова документація була оформлена належним чином. ДБР також офіційно спростувало поширену в мережі інформацію про нібито катапультування одного з пілотів, наголосивши, що ці дані не відповідають дійсності.

Уламки літака. Фото: ДБР

У межах розслідування допитано родичів загиблих, їхніх колег та командування. Перед вильотом обидва пілоти пройшли медичний огляд і не мали скарг на стан здоров’я.

Уламки літака. Фото: ДБР

Наразі триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення планується призначення незалежної авіаційно-технічної експертизи, яка має встановити остаточні причини катастрофи. Досудове розслідування здійснюється за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 червня на Хмельниччині було зафіксовано падіння військового літака. Інцидент стався поблизу Шепетівки на Хмельниччині.

Пізніше Новини.LIVE повідомили, що падіння зазнав фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. На момент аварії екіпаж у складі льотчика та штурмана виконував службове завдання.