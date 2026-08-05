Данська принцеса пішла до армії і відмовилась від зарплати

Принцеса Данії Ізабелла. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via REUTERS

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Старша донька короля Данії Фредеріка X стала першою жінкою в історії данської монархії, яка приєдналася до збройних сил. Відтак 19-річна принцеса Ізабелла розпочала 11-місячну строкову службу, офіційно відмовившись при цьому від фінансового забезпечення та заробітної плати загальною сумою близько 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє данське медіа Nine, передає Новини.LIVE.

Данська принцеса пішла служити в армію і навіть не хоче отримати грошових виплат

У понеділок, 3 серпня, 19-річна принцеса Ізабелла самостійно приїхала на чорному позашляховику до казарм Гвардійського гусарського полку, що розташовані на захід від Копенгагена у місті Слагельсе.

Донька короля Фредеріка X та королеви Марії офіційно стала до лав армії буквально за кілька тижнів після випуску зі школи та нетривалих літніх канікул. Відтепер на неї чекає типовий графік новобранця: підйом о 6:00 ранку, шикування, перевірка гуртожитків, сніданок і щоденні тренування.

Королівський двір Данії ще у квітні анонсував наміри принцеси стати на військовий шлях та при цьому підтвердив її відмову від будь-яких державних виплат на період служби.

Зазначається, що стандартна щомісячна зарплата призовника в Данії складає трохи більше ніж 9000 крон (близько 2000 доларів), а щоденні добові становлять 277 крон (приблизно 60 доларів). Відтак за 11 місяців Ізабелла недоотримає 20 тисяч доларів зарплати та ще 19 тисяч доларів неоподатковуваних коштів на проживання.

Своє рішення відмовитися від грошей Ізабелла аргументувала прикладом вчинку старшого брата. Кронпринц Крістіан вступив до армії на початку 2025 року і так само не брав військової пенсії. Спадкоємець престолу проходив підготовку у тих самих казармах у Слагельсе, а в червні отримав звання лейтенанта. З серпня він переходить до Королівської лейб-гвардії у казармах Хевельте, де командуватиме взводом строковиків.

Але геть без грошей принцеса не залишиться. Всі її витрати покриватимуть натомість батьки-монархи, особистий бюджет яких на 2025 рік, згідно з офіційною звітністю, перевищує 17,2 мільйона крон (близько 4 мільйонів доларів).

Ізабелла увійшла в історію як перша жінка з данської королівської родини, яка проходить строкову службу.Раніше до збройних сил призивали виключно чоловіків, через що її бабуся, королева Маргрете II, у юнацькі роки була змушена записатися до Жіночого льотного корпусу.

Втім, через військову напругу в Європі Данія запровадила й жіночий призов. Якщо раніше повнолітні дівчата могли служити лише як добровольці, то тепер армія спершу набирає охочих, а нестачу кадрів компенсує через систему лотереї. Одночасно з цим загальний термін служби збільшили з чотирьох до 11 місяців.

Новини.LIVE зазначали раніше, що в НАТО неодноразово закликали союзників приділити більше уваги та фінансів на безпеку країн. На тлі цього Північноатлантичний альянс переформатував місію Baltic Air Policing, розширивши повноваження пілотів винищувачів, яким тепер дозволено не просто супроводжувати повітряні судна порушників, а й ліквідовувати небезпечні об'єкти у разі реальної загрози.

Окрім цього, на тлі загострення глобальної безпекової ситуації керівництво блоку наголошує на нагальній потребі прискореного переозброєння країн-учасниць: генсек НАТО Марк Рютте публічно визначив Росії, Китай, КНДР та Іран ключовими викликами для безпеки організації, закликавши союзників терміново нарощувати власні оборонні спроможності.