Шоумен та репер Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

У суботу, 21 листопада, стало відомо, що Данія висилає російського військового аташе після звинувачень на адресу спецслужб РФ в організації замаху на громадянина США у вересні 2026 року. За даними данських ЗМІ, ймовірною мішенню був український репер Kyivstoner, а влада країни також закликала Євросоюз посилити візові обмеження для росіян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Danmarks Radio.

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Репер Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Замах на Kyivstoner у Данії

За оцінкою данських спецслужб, російська розвідка організувала спробу вбивства, якій вдалося запобігти 25 вересня поблизу Копенгагена.

Напад планували здійснити під час концерту. Поблизу місця проведення заходу правоохоронці зупинили автомобіль із трьома людьми, у якому виявили вогнепальну зброю та ножі.

До підготовки злочину залучили осіб, пов'язаних із забороненим угрупованням Loyal to Familia. Двом підозрюваним інкримінують замах на вбивство та сприяння іноземній спецслужбі.

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Офіційно особу потенційної жертви не розкривають. Водночас данські журналісти повідомляють, що мішенню міг бути репер Альберт Васильєв, відомий як Kyivstoner. Жертва є уродженцем України, але має громадянство США.

Данія відповіла Росії

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен оголосив про вислання російського військового аташе, якому дали сім днів на виїзд. До МЗС також викликали посла РФ Володимира Барбіна.

Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що Росія дедалі активніше використовує агресивні методи проти європейських держав.

"Ми не дозволимо себе залякати. Навпаки, разом із союзниками нарощуватимемо підтримку України", — наголосила Фредеріксен.

Копенгаген також запропонував ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам, обмежити використання небіометричних паспортів РФ та посилити контроль за в'їздом учасників війни проти України. Відповідні пропозиції планують представити на зустрічі послів країн ЄС 23 листопада.

Російське посольство заперечило звинувачення, заявивши про відсутність доказів причетності Москви.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що стало відомо про підготовку замаху на українського репера Kyivstoner у Данії. За даними місцевих спецслужб, затримано двох громадян країни.

Також Новини.LIVE писав, що 14 серпня стало відомо про підготовку вбивства Kyivstoner у Польщі. Польські спецслужби спільно з поліцією затримали у Варшаві громадянина Росії, який, за даними слідства, виконував завдання російської розвідки.