Шоумен и рэпер Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

В субботу, 21 ноября, стало известно, что Дания высылает российского военного атташе после обвинений в адрес спецслужб РФ в организации покушения на гражданина США в сентябре 2026 года. По данным датских СМИ, предполагаемой целью был украинский рэпер Kyivstoner, а власти страны также призвали Евросоюз ужесточить визовые ограничения для россиян.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Danmarks Radio.

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Рэпер Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Покушение на Kyivstoner в Дании

По оценке датских спецслужб, российская разведка организовала попытку убийства, которую удалось предотвратить 25 сентября недалеко от Копенгагена.

Нападение планировали совершить во время концерта. Вблизи места проведения мероприятия правоохранители остановили автомобиль с тремя людьми, в котором обнаружили огнестрельное оружие и ножи.

К подготовке преступления привлекли лиц, связанных с запрещенной группировкой Loyal to Familia. Двум подозреваемым инкриминируют покушение на убийство и содействие иностранной спецслужбе.

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Официально личность потенциальной жертвы не раскрывают. В то же время датские журналисты сообщают, что целью мог быть рэпер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner. Потенциальная жертва является уроженцем Украины, но имеет гражданство США.

Дания ответила России

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен объявил о высылке российского военного атташе, которому дали семь дней на выезд. В МИД также вызвали посла РФ Владимира Барбина.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Россия все активнее использует агрессивные методы против европейских государств.

"Мы не позволим себя запугать. Напротив, вместе с союзниками будем наращивать поддержку Украины", — подчеркнула Фредериксен.

Копенгаген также предложил ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам, ограничить использование небиометрических паспортов РФ и усилить контроль за въездом участников войны против Украины. Соответствующие предложения планируют представить на встрече послов стран ЕС 23 ноября.

Российское посольство отвергло обвинения, заявив об отсутствии доказательств причастности Москвы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner в Дании. По данным местных спецслужб, задержаны двое граждан страны.

Также Новини.LIVE писал, что 14 августа стало известно о подготовке убийства Kyivstoner в Польше. Польские спецслужбы совместно с полицией задержали в Варшаве гражданина России, который, по данным следствия, выполнял задание российской разведки.