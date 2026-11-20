Репер Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

У Данії планували здійснити замах на українського репера Kyivstoner (справжнє ім’я Альберт Вікторович Васильєв). Правоохоронці затримали двох громадян країни, яких могла завербувати російська розвідка для вбивства перед запланованим виступом артиста.

Про це повідомляють Reuters та DR, передає Новини.LIVE.

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Підготовка замаху на Kyivstoner у Данії

До Данії артист прибув для виступу, запланованого на 25 вересня цього року у Шарлоттенлунді. Проте концерт скасували через підозру в нападі на нього.

Підозрюваних зупинили в авто з декількома одиницями зброї. Наразі невідомо, як поліція їх ідентифікувала. Під час суду чоловіки відкинули звинувачення та заперечили правопорушення.

"На нашу думку — і це чітка оцінка — спроба ліквідації була спланована російськими розвідувальними службами", — зазначив очільник Служба національної безпеки та розвідки Данії Расмус Кіффер-Крістенсен.

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Реакція Kyivstoner

У своєму Instagram репер розповів, що сталося з ним після прибуття до аеропорту Каструп у Копенгагені. Це відбулося через певний час після скасування його концерту.

"Декілька тижнів тому в аеропорту Копенгагена мене зустріли данські спецпризначенці разом із представниками США. Сказали, що будуть мене охороняти, бо моєму життю загрожує небезпека. Я подумав: "Ну класика", — розповів Kyivstoner.

Згодом команда репера скасувала концерт в Стокгольмі, а потім виступи не відбулися у Німеччині.

"Ніколи не думав, що в європейських країнах можу опинитися в такій ситуації", — каже артист.

Допис Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Допис Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Допис Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Допис Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Допис Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Допис Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner 1 / 6











Що говорили в РФ про репера

Федеральна служба безпеки Росії висунула проти репера звинувачення, заявивши, що він нібито відповідав за організацію логістики постачання безпілотників, які використовувалися для атак на Москву.

За твердженням ФСБ, дрони нелегально доправили зі Словаччини через територію Польщі та Білорусі до Московської області.

"Свиню в людській подобі" звати Альберт, прізвище Васильєв. Цього року він відсвяткував своє останнє 35-річчя. Це був останній день народження в його житті", — заявляла російська розвідка.

Крім того, РФ назвала його "наркоторговцем з українським та американським паспортами" та "терористом".

Відомо, що Kyivstoner має громадянства України та США.

Як писали Новини.LIVE, у серпні 2026 року Kyivstoner міг стати ціллю замаху на території Польщі. За інформацією ЗМІ, російські спецслужби найняли кілера для його ліквідації. Раніше польські правоохоронці затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці вбивства.

Також ми писали, що ФСБ РФ звинуватила Kyivstoner в організації контрабанди дронів для удару по Підмосковʼю та продажу наркотиків. Артист спростував інформацію.