Рэпер Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

В Дании планировали совершить покушение на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя Альберт Викторович Васильев). Правоохранители задержали двух граждан страны, которых, возможно, завербовала российская разведка для совершения убийства перед запланированным выступлением артиста.

Об этом сообщают Reuters и DR, передает Новини.LIVE.

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Подготовка покушения на Kyivstoner в Дании

В Данию артист прибыл для выступления, запланированного на 25 сентября этого года в Шарлоттенлунде. Однако концерт отменили из-за подозрения в нападении на него.

Подозреваемых задержали в автомобиле с несколькими единицами оружия. Пока неизвестно, как полиция их идентифицировала. Во время суда мужчины отвергли обвинения и отрицали правонарушение.

"По нашему мнению — и это четкая оценка — попытка ликвидации была спланирована российскими разведывательными службами", — отметил глава Службы национальной безопасности и разведки Дании Расмус Киффер-Кристенсен.

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Реакция Kyivstoner

В своём Instagram рэпер рассказал, что с ним произошло после прибытия в аэропорт Каструп в Копенгагене. Это случилось через некоторое время после отмены его концерта.

"Несколько недель назад в аэропорту Копенгагена меня встретили датские спецназовцы вместе с представителями США. Сказали, что будут меня охранять, потому что моей жизни угрожает опасность. Я подумал: "Ну, классика", — рассказал Kyivstoner.

Впоследствии команда рэпера отменила концерт в Стокгольме, а затем не состоялись выступления в Германии.

"Никогда не думал, что в европейских странах могу оказаться в такой ситуации", — говорит артист.

Пост Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Пост Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Пост Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Пост Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Пост Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Пост Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner 1 / 6











Что говорили в РФ о рэпере

Федеральная служба безопасности России выдвинула против рэпера обвинения, заявив, что он якобы отвечал за организацию логистики поставок беспилотников, которые использовались для атак на Москву.

По утверждению ФСБ, дроны были незаконно доставлены из Словакии через территорию Польши и Беларуси в Московскую область.

"Свинью в человеческом обличье» зовут Альберт, фамилия Васильев. В этом году он отпраздновал свой последний 35-й день рождения. Это был последний день рождения в его жизни", — заявляла российская разведка.

Кроме того, РФ назвала его «наркоторговцем с украинским и американским паспортами» и "террористом".

Известно, что Kyivstoner имеет гражданство Украины и США.

Как писали Новини.LIVE, в августе 2026 года Kyivstoner мог стать целью покушения на территории Польши. По информации СМИ, российские спецслужбы наняли киллера для его ликвидации. Ранее польские правоохранители задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке убийства.

Также мы писали, что ФСБ РФ обвинила Kyivstoner в организации контрабанды дронов для нанесения удара по Подмосковью и продаже наркотиков. Артист опроверг эту информацию.