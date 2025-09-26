Данія виділила Україні 400 млн євро на озброєння

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Фото: Forsvarsministeriet

Новий пакет військової допомоги для України на понад 400 млн євро оголосила Данія. Частина коштів піде на закупівлю озброєння в українських виробників, решту спрямують на інші форми підтримки, які поки не розголошуються.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Новий пакет допомоги Данії Україні

Данія ухвалила 27-й пакет військової допомоги для України загальною вартістю 1,6 млрд крон (понад 400 млн євро). Значна частина коштів буде використана для замовлення озброєння в українських підприємств оборонного сектору, щоб прискорити передачу зброї ЗСУ. Частину фінансування планують спрямувати на інші види допомоги, але деталі поки не уточнюються.

"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, — це збільшити внесок в українську оборонну промисловість. Саме тому сьогодні ми додатково виділяємо майже 1,6 мільярда крон на так звану "данську модель", — зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У 2024 році Україна та Данія запровадили новий формат допомоги, що отримав назву "данська модель". Він передбачає фінансування закупівлі зброї безпосередньо в українських виробників для подальшої передачі Силам оборони України. Такий підхід дозволяє не лише зміцнювати обороноздатність нашої держави, а й підтримувати розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Міністерство оборони Данії наголошує, що подібні кроки сприятимуть пришвидшенню виробництва озброєння на території України та забезпеченню його оперативної доставки на фронт. У відомстві також зазначили, що саме цей формат співпраці сьогодні є одним із найефективніших для надання реальної допомоги українським військовим.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти та безпекові питання на тлі інцидентів із дронами.

Раніше ми також інформували, що 25 вересня у Данії знову закрили аеропорт "Ольборг" через появу невідомих дронів.