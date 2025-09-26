Видео
Главная Новости дня Дания выделила Украине более 400 млн евро военной помощи

Дания выделила Украине более 400 млн евро военной помощи

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 20:13
Дания выделила Украине 400 млн евро на вооружение
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Фото: Forsvarsministeriet

Новый пакет военной помощи для Украины на более 400 млн евро объявила Дания. Часть средств пойдет на закупку вооружения у украинских производителей, остальные направят на другие формы поддержки, которые пока не разглашаются.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Читайте также:

Новый пакет помощи Дании Украине

Дания приняла 27-й пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 1,6 млрд крон (более 400 млн евро). Значительная часть средств будет использована для заказа вооружения у украинских предприятий оборонного сектора, чтобы ускорить передачу оружия ВСУ. Часть финансирования планируют направить на другие виды помощи, но детали пока не уточняются.

"Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов, которым мы можем помочь, — это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность. Именно поэтому сегодня мы дополнительно выделяем почти 1,6 миллиарда крон на так называемую "датскую модель", — отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В 2024 году Украина и Дания ввели новый формат помощи, получивший название "датская модель". Он предусматривает финансирование закупки оружия непосредственно у украинских производителей для дальнейшей передачи Силам обороны Украины. Такой подход позволяет не только укреплять обороноспособность нашего государства, но и поддерживать развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Министерство обороны Дании отмечает, что подобные шаги будут способствовать ускорению производства вооружения на территории Украины и обеспечению его оперативной доставки на фронт. В ведомстве также отметили, что именно этот формат сотрудничества сегодня является одним из наиболее эффективных для оказания реальной помощи украинским военным.

Напомним, что Зеленский обсудил с премьером Дании Метте Фредериксен подготовку к саммиту Европейского политического сообщества и вопросы безопасности на фоне инцидентов с дронами.

Ранее мы также информировали, что 25 сентября в Дании снова закрыли аэропорт "Ольборг" из-за появления неизвестных дронов.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
