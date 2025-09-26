Зеленський і Фредеріксен готують саміт у Данії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Сторони зосередилися на підготовці до саміту Європейської політичної спільноти та питаннях безпеки, зокрема у світлі інцидентів із дронами.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 26 вересня.

Зеленський провів переговори з прем’єркою Данії

Під час розмови лідери обговорили майбутній саміт Європейської політичної спільноти, що відбудеться наступного тижня в Данії. Зеленський наголосив, що українська сторона активно готується до дипломатичної роботи та зустрічей із партнерами. Окремо Зеленський та Фредеріксен порушили питання безпеки.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що інциденти із безпілотниками показують необхідність спільної відповіді. Обидві сторони погодилися, що тільки співпраця дозволить протистояти новим викликам. Важливим сигналом є готовність зміцнювати оборонний потенціал разом із партнерами.

Нагадаємо, що 24 вересня у Данії тимчасово закрили аеропорт "Ольборг" через дрони.

Раніше ми також інформували, що 25 вересня цей самий аеропорт знову закрили після фіксації невідомих безпілотників.