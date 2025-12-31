Чмут назвав головну проблему української оборонної промисловості

Керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Фото: кадр з відео

Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні зосереджує в собі безпрецедентні фінансові потоки та попит, що створює серйозні корупційні ризики, однак головна проблема полягає не в прибутках, а у втраті ціннісних орієнтирів.

Про це заявив керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут в інтев'ю для "Української правди".

За його словами, в Україні складно знайти іншу сферу, де одночасно поєдналися б настільки великі обсяги коштів, закритість процесів, критична потреба держави та високий рівень корупційних ризиків. Саме ця комбінація, на його думку, робить оборонну галузь особливо вразливою.

"Дуже багато хороших, ідейних, ціннісних виробників, керівників, які пам'ятають і розуміють, для чого вони тут і якою ціною вони здатні заробляти гроші. Але є достатньо багато виробників, які живуть як в останній день, для яких задача заробити якомога більше грошей. Якщо вдасться продати фірму, а далі маєш мільярди гривень, можеш жити", — заявив Чмут.

Він підкреслив, що проблема полягає не в тому, що оборонна промисловість заробляє під час війни. Ключова загроза — у втраті розуміння, завдяки кому ці прибутки взагалі можливі.

"Проблема в тому, що ОПК забуває, через кого, завдяки кому вони можуть заробляти ці гроші. Бо їх робота направлена не на забезпечення солдата в окопі, а на заробіток. Але вони працюють, бо десь там, за 100, 200, 500 кілометрів, люди сидять в землі, тримають фронт і дозволяють десь там в Дніпрі, Києві, Львові комусь виробляти продукцію, продавати її за супервисокі гроші, прикриваючись патріотизмом", — пояснив Тарас Чмут.

Нагадаємо, тим часом антикорупційні органи продовжують викривати корупційні схеми у військовій сфері.

Також раніше НАБУ викрило схему розкрадання коштів, які виділяли на захист танків.