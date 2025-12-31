Чмут назвал главную проблему украинской оборонной промышленности

Руководитель фонда Вернись живым Тарас Чмут. Фото: кадр из видео

Украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня сосредоточивает в себе беспрецедентные финансовые потоки и спрос, что создает серьезные коррупционные риски, однако главная проблема заключается не в прибылях, а в потере ценностных ориентиров.

Об этом заявил руководитель фонда Вернись живым Тарас Чмут в интевью для "Украинской правды".

По его словам, в Украине сложно найти другую сферу, где одновременно соединились бы столь большие объемы средств, закрытость процессов, критическая потребность государства и высокий уровень коррупционных рисков. Именно эта комбинация, по его мнению, делает оборонную отрасль особенно уязвимой.

"Очень много хороших, идейных, ценностных производителей, руководителей, которые помнят и понимают, для чего они здесь и какой ценой они способны зарабатывать деньги. Но есть достаточно много производителей, которые живут как в последний день, для которых задача заработать как можно больше денег. Если удастся продать фирму, а дальше имеешь миллиарды гривен, можешь жить", — заявил Чмут.

Он подчеркнул, что проблема заключается не в том, что оборонная промышленность зарабатывает во время войны. Ключевая угроза - в потере понимания, благодаря кому эти доходы вообще возможны.

"Проблема в том, что ОПК забывает, через кого, благодаря кому они могут зарабатывать эти деньги. Потому что их работа направлена не на обеспечение солдата в окопе, а на заработок. Но они работают, потому что где-то там, за 100, 200, 500 километров, люди сидят в земле, держат фронт и позволяют где-то там в Днепре, Киеве, Львове кому-то производить продукцию, продавать ее за супервысокие деньги, прикрываясь патриотизмом", — пояснил Тарас Чмут.

Напомним, тем временем антикоррупционные органы продолжают разоблачать коррупционные схемы в военной сфере.

Также ранее НАБУ разоблачило схему хищения средств, которые выделяли на защиту танков.