Чи вступить Україна в НАТО: посол Британії пояснив ситуацію

Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон та Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Фото: Jane Barlow/Pool via REUTERS

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Велика Британія не відмовляється від підтримки вступу України до Північноатлантичного альянсу, хоча всередині самого блоку досі бракує одностайності. Водночас у НАТО вже прийшло усвідомлення необхідності вчитися у ЗСУ, адже бойовий досвід та підхід до стратегії там значно дієвіший.

Таку оцінку дав посол Великої Британії Ніл Кромптон в інтерв'ю для "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Посол Великої Британії оцінив досвід ЗСУ проти стандартів НАТО

Нещодавні висловлювання Валерія Залужного, які масово розповсюдилися медіа, привернули значну увагу міжнародної спільноти. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, розкритикував Альянс: він заявив, що вже 12 років чує обіцянки про вступ, якого ніколи не станеться.

Щобільше, дипломат наголосив, що державі це й не потрібно, адже стандарти НАТО застаріли, а країнам блоку потрібно дуже багато часу, аби досягти хоча би нинішнього рівня Росії.

"Він – колишній професійний військовий, а зараз – професійний дипломат. Раніше, коли ми вперше налагодили партнерство між НАТО та Україною, Україна прагнула переймати стандарти НАТО та забезпечити взаємосумісність. Гадаю, зараз усі в НАТО усвідомлюють, що ми можемо багато чого навчитися від України", — прокоментував слова Залужного посол Британії.

За його словами, західні партнери відкрито прагнуть інтегрувати цей досвід.

"Сподіваюся, що природним розвитком подій стане зміцнення цих партнерських відносин на військовому рівні, а також, як ми бачимо, між різними компаніями, які хочуть перейняти ваш бойовий досвід, а також те, як ваші інженери й, власне, ваші війська навчилися впроваджувати інновації та адаптуватися в такі короткі терміни, яких ми не бачили в останні роки", — зазначив посол.

Чи хоче Велика Британія вступу України в НАТО

Позиція Лондона щодо майбутнього України залишається незмінною. Посол переконує, що нашу державу все ще хочуть бачити в Альянсі. Проте, як визнав Кромптон, на рівні всього блоку консенсусу з цього приводу досі немає.

Говорячи про перспективи завершення війни та гарантії безпеки, дипломат нагадав про сумний політичний досвід минулого.

"Я вважаю, що під час переговорного процесу минулого року всі визнали: щоб мирна угода була стійкою, українці мають вірити, що на них більше не нападуть. І ми маємо уроки Мінська — не допустити, щоб окупація Криму переросла в чергове повномасштабне вторгнення", — наголосив він.

Ключем до неповторення агресії, на переконання Кромптона, зобов'язані стати надійні гарантії безпеки від західних союзників. Як приклад він навів слова генерального секретаря Марка Рютте, сказані під час візиту до України та виступу у Верховній Раді. Першим елементом такого захисту визначено потужні Збройні сили України та оборонну промисловість за умови їхньої тривалої фінансової підтримки Європою та іншими країнами. Британський посол вважає само собою зрозумілим, що це буде реалізовано.

"У вас найбільші та найдосвідченіші збройні сили в Європі, а політична прихильність Європи є очевидною", — констатував посадовець.

Другим аспектом, про який згадував Марк Рютте, є безпосередня присутність європейських літаків у повітрі та контингентів на землі. Як зазначив Кромптон, дискусії щодо цього кроку вже тривають у рамках "Коаліції рішучих". Окремо генсек тоді відзначив важливість підтримки з боку США.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, на тлі підтримки членства України в Північноатлантичному альянсі серед міжнародних союзників Президент Володимир Зеленський вкотре закликав партнерів не залишати державу поза межами блоку, наголосивши, що вступ Києва суттєво зміцнить загальну систему колективної оборони.

Так доказом цієї військової взаємосумісності став успіх Військово-Морських Сил України. Так після успішного проходження сертифікаційного оцінювання підрозділу протимінних дій українські військові моряки вперше в історії отримали офіційне підтвердження своєї спроможності безпосередньо здійснювати управління багатонаціональними силами НАТО.