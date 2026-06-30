Через суперечку щодо батьківських прав: у Німеччині чоловік розстріляв шістьох людей

Місце стрілянини. Фото: Marcus Golejewski/DPA/AP

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Причиною кривавої стрілянини в німецькому місті Штаде 29 червня могла стати суперечка через право опіки над тримісячною донькою. Батько дитини відкрив вогонь по співробітниках центру допомоги для молодих матерів. Жертвами стрілянини стали шестеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Tagesschau.

Деталі трагедії та затримання нападника

"Після стрілянини в центрі матері та дитини в місті Штаде, внаслідок якої загинуло шестеро людей, поліція зробила заяву щодо мотиву. Правоохоронці припускають, що підґрунтям злочину стала суперечка за батьківські права. Усі загиблі були працівниками цієї установи", — зазначається в матеріалі.

За інформацією поліції, 45-річний чоловік турецького походження, який народився в Німеччині, з'явився на зустріч, де вирішували питання опіки над його маленькою донькою. Прямо під час розмови зловмисник почав стріляти у присутніх. Загинули четверо жінок і двоє чоловіків. Ще кілька людей зазнали поранень.

Офіційного дозволу на зброю чоловік не мав. Одразу після розстрілу зловмисник спробував утекти на автівці, за кермом якої на нього чекала жінка, проте поліцейські встигли їх наздогнати та затримати.

Матір із тримісячною дівчинкою під час нападу травмувалися. Наразі вони перебувають у безпечному місці.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомляв, що в місті Штаде на півночі Німеччини 29 червня чоловік відкрив стрілянину в закладі соціального обслуговування для молоді. Четверо жінок і чоловік загинули на місці. Ще один поранений помер у лікарні.

Також Новини.LIVE з посиланням на CNN писав про стрілянину, яка сталася поблизу фестивалю Old West End Festival у штаті Огайо 6 червня. Декілька людей зазнали поранень. Потерпілих доставили до лікарень.