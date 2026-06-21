Бути татом сьогодні — особлива мужність: Зеленський привітав з Днем батька

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У неділю, 21 червня, в Україні відзначають День батька. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до громадян із привітанням. Він підкреслив особливу роль батьків у сучасних умовах війни та їхню відповідальність за безпеку родини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Привітання Зеленського з Днем батька

У своєму зверненні Володимир Зеленський акцентував, що сьогодні батьківство в Україні набуло ще глибшого сенсу через війну. За його словами, тато — це насамперед про захист і відчуття безпеки, а нині українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й можливість мирного майбутнього для всієї країни.

Президент відзначив, що багато батьків сьогодні служать у війську, працюють на критичних посадах або щодня забезпечують стабільність у громадах, водночас залишаючись опорою для своїх родин.

Окремо він подякував усім українським татам — як тим, хто боронить країну на фронті, так і тим, хто виховує, навчає та підтримує дітей у тилу. Зеленський наголосив, що їхня сила та любов є важливою частиною спільної боротьби за майбутнє України.

"Тато — це про захист і безпеку. І сьогодні це набуло ще глибшого змісту, бо українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього.

Бути татом в Україні сьогодні — це особлива мужність і особлива любов. Дякуємо всім українським татам за турботу і силу. Всім, хто обороняє Україну, хто щодня робить усе можливе заради родини і дітей. Тим, хто навчає, надихає і підтримує.

Хай у кожної української родини буде те, за що ми боремося, — мирне й безпечне майбутнє. З Днем батька!", — привітав український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що очільник ОПУ Кирило Буданов також привітав українців із Днем батька та наголосив, що війна суттєво змінила роль батьків у родинах. Він зазначив, що для багатьох військових підтримка дітей стала важливим емоційним опертям у складні моменти. Також Буданов підкреслив, що війна розділила тисячі сімей і змінила їхнє повсякденне життя.

Новини.LIVE також писали, що 21 червня Зеленський заявив, що українські сили завдали ударів по військовій логістиці та системах ППО російських військ у Криму та Краснодарському краї. За його словами, операції були спрямовані на об’єкти інфраструктури, зокрема паливні та радіолокаційні системи противника.