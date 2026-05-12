Буданов відзначив мужність вбитого росіянами документаліста з Литви

Кирило Буданов передає нагороду родичам документаліста.

У столиці Литви родина вбитого росіянами документаліста Мантаса Кведаравічюса отримала його посмертну державну відзнаку — орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Високу нагороду від імені Президента України батькам закатованого митця передав Кирило Буданов.

Про це повідомив очільник ОПУ Кирило Буданов.

У Вільнюсі відбулася офіційна передача ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня родичам загиблого литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Високу державну відзнаку, присвоєну Президентом України посмертно, батькам документаліста привіз Кирило Буданов. Під час зустрічі він висловив глибоку вдячність родині митця за його неабияку мужність та відданість ідеалам правди.

"Україна цінує внесок кожного, хто допомагає боротися за правду", — наголосив посадовець, звертаючись до рідних режисера.

Кирило Буданов вручає нагороду.

Історія тісного зв'язку литовського кінодіяча з українським Сходом розпочалася ще у 2016 році. Саме тоді світ побачив його першу документальну роботу, присвячену війні та Маріуполю. Картина успішно дебютувала на Берлінському міжнародному кінофестивалі та здобула чимало престижних нагород. Коли ж у лютому розпочалася повномасштабна агресія, Мантас Кведаравічюс вирішив негайно повернутися до міста.

Кирило Буданов обіймає родичів закатованого режисера.

Протягом близько місяця режисер перебував у самому пеклі постійних боїв. Він активно знімав на камеру щоденне життя маріупольців, які опинилися в умовах жорстокої облоги.

Його життя трагічно обірвалося наприкінці березня 2022 року, коли чоловік потрапив до рук російських військових. Окупанти закатували документаліста, проте приховати зафільмовану ним правду їм не вдалося. Наречена вбитого режисера виявила неабияку сміливість і змогла врятувати унікальні кадри. Згодом ці вивезені матеріали перетворилися на стрічку під назвою "Маріуполіс 2", яку зрештою побачив увесь світ.

У рамках візиту Кирило Буданов обговорив з партнерами в Литві протидію Росії. Також сторони обговорили безпеку Європи та поточну ситуацію на фронті в Україні.