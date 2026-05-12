Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов відзначив мужність вбитого росіянами документаліста з Литви

Буданов відзначив мужність вбитого росіянами документаліста з Литви

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 12:48
Буданов відзначив мужність вбитого росіянами документаліста з Литви
Кирило Буданов передає нагороду родичам документаліста. Фото: ОПУ

У столиці Литви родина вбитого росіянами документаліста Мантаса Кведаравічюса отримала його посмертну державну відзнаку — орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Високу нагороду від імені Президента України батькам закатованого митця передав Кирило Буданов.

Про це повідомив очільник ОПУ Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Кирило Буданов передав відзнаку родині литовського документаліста

У Вільнюсі відбулася офіційна передача ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня родичам загиблого литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Високу державну відзнаку, присвоєну Президентом України посмертно, батькам документаліста привіз Кирило Буданов. Під час зустрічі він висловив глибоку вдячність родині митця за його неабияку мужність та відданість ідеалам правди.

"Україна цінує внесок кожного, хто допомагає боротися за правду", — наголосив посадовець, звертаючись до рідних режисера.

Кирило Буданов Литва
Кирило Буданов вручає нагороду. Фото: ОПУ

Історія тісного зв'язку литовського кінодіяча з українським Сходом розпочалася ще у 2016 році. Саме тоді світ побачив його першу документальну роботу, присвячену війні та Маріуполю. Картина успішно дебютувала на Берлінському міжнародному кінофестивалі та здобула чимало престижних нагород. Коли ж у лютому розпочалася повномасштабна агресія, Мантас Кведаравічюс вирішив негайно повернутися до міста.

Читайте також:
Кирило Буданов
Кирило Буданов обіймає родичів закатованого режисера. Фото: ОПУ

Протягом близько місяця режисер перебував у самому пеклі постійних боїв. Він активно знімав на камеру щоденне життя маріупольців, які опинилися в умовах жорстокої облоги.

Його життя трагічно обірвалося наприкінці березня 2022 року, коли чоловік потрапив до рук російських військових. Окупанти закатували документаліста, проте приховати зафільмовану ним правду їм не вдалося. Наречена вбитого режисера виявила неабияку сміливість і змогла врятувати унікальні кадри. Згодом ці вивезені матеріали перетворилися на стрічку під назвою "Маріуполіс 2", яку зрештою побачив увесь світ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про візит Кирила Буданова до Литви. Очільник ГУР прибув туди 11 травня.

У рамках візиту Кирило Буданов обговорив з партнерами в Литві протидію Росії. Також сторони обговорили безпеку Європи та поточну ситуацію на фронті в Україні.

Маріуполь нагорода Кирило Буданов
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації