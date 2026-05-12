Буданов отметил мужество убитого россиянами документалиста из Литвы

Кирилл Буданов передает награду родственникам документалиста. Фото: ОПУ

В столице Литвы семья убитого россиянами документалиста Мантаса Кведаравичюса получила его посмертную государственную награду - орден князя Ярослава Мудрого V степени. Высокую награду от имени Президента Украины родителям замученного художника передал Кирилл Буданов.

Об этом сообщил глава ОПУ Кирилл Буданов.

В Вильнюсе состоялась официальная передача ордена князя Ярослава Мудрого V степени родственникам погибшего литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Высокую государственную награду, присвоенную Президентом Украины посмертно, родителям документалиста привез Кирилл Буданов. Во время встречи он выразил глубокую благодарность семье художника за его незаурядное мужество и преданность идеалам правды.

"Украина ценит вклад каждого, кто помогает бороться за правду", — подчеркнул чиновник, обращаясь к родным режиссера.

Кирилл Буданов вручает награду. Фото: ОПУ

История тесной связи литовского кинодеятеля с украинским Востоком началась еще в 2016 году. Именно тогда мир увидел его первую документальную работу, посвященную войне и Мариуполю. Картина успешно дебютировала на Берлинском международном кинофестивале и получила немало престижных наград. Когда же в феврале началась полномасштабная агрессия, Мантас Кведаравичюс решил немедленно вернуться в город.

Кирилл Буданов обнимает родственников замученного режиссера. Фото: ОПУ

В течение около месяца режиссер находился в самом пекле постоянных боев. Он активно снимал на камеру ежедневную жизнь мариупольцев, которые оказались в условиях жестокой осады.

Его жизнь трагически оборвалась в конце марта 2022 года, когда мужчина попал в руки российских военных. Оккупанты замучили документалиста, однако скрыть снятую им правду им не удалось. Невеста убитого режиссера проявила незаурядную смелость и смогла спасти уникальные кадры. Впоследствии эти вывезенные материалы превратились в ленту под названием "Мариуполис 2", которую в конце концов увидел весь мир.

Ранее Новини.LIVE сообщали о визите Кирилла Буданова в Литву. Глава ГУР прибыл туда 11 мая.

В рамках визита Кирилл Буданов обсудил с партнерами в Литве противодействие России. Также стороны обсудили безопасность Европы и текущую ситуацию на фронте в Украине.