Буданов: Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни. За його словами, робота з американськими партнерами продовжується.

Про це Кирило Буданов повідомив у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.

Перемовний процес та завершення війни

Буданов наголосив, що системна дипломатична робота на найвищому рівні та щоденне посилення Сил безпеки і оборони України є паралельними процесами, які наближають мир.

"Продовжуємо спільну роботу з американськими партнерами", — повідомив він, прокоментувавши розмову української команди з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Як писали Новини.LIVE, 22 липня Буданов зустрівся з представниками США та НАТО. Під час перемовин сторони зосередилися на питаннях оборонного партнерства, налагодженні виробництва ракет для систем Patriot, а також обговорили поточну ситуацію на фронті

Раніше Буданов зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом та обговорив з ним відновлення переговорного процесу щодо припинення війни та ситуацію навколо Росії.