Буданов: Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни. За його словами, робота з американськими партнерами продовжується.
Про це Кирило Буданов повідомив у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.
Перемовний процес та завершення війни
Буданов наголосив, що системна дипломатична робота на найвищому рівні та щоденне посилення Сил безпеки і оборони України є паралельними процесами, які наближають мир.
"Продовжуємо спільну роботу з американськими партнерами", — повідомив він, прокоментувавши розмову української команди з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Як писали Новини.LIVE, 22 липня Буданов зустрівся з представниками США та НАТО. Під час перемовин сторони зосередилися на питаннях оборонного партнерства, налагодженні виробництва ракет для систем Patriot, а також обговорили поточну ситуацію на фронті
Раніше Буданов зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом та обговорив з ним відновлення переговорного процесу щодо припинення війни та ситуацію навколо Росії.
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