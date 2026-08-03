Буданов: Україна є одним із головних опорних просторів Європи

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Україна була й залишається одним із головних опорних просторів Європи. Втім для збереження цього статусу ми маємо діяти активно й формувати власний вплив.

Про це написав керівник Офісу президента Кирило Буданов у Facebook після виступу в Школі стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи, передає Новини.LIVE.

Очільник ОП: Світ не ділиться на союзників і ворогів

За словами Буданова, у сучасній геополітиці немає місця слабким чи пасивним державам, а ті, хто не будує власну суб’єктність, неминуче потрапляють під вплив інших.

"Україна була й залишається одним із головних опорних просторів Європи. Проте в геополітиці немає місця слабким чи пасивним. Якщо ми не будуємо власну суб’єктність і не чинимо власний вплив, ми потрапляємо під вплив інших", — зазначив Буданов.

Він наголосив, що нині геополітика не обмежується лише воєнним контролем територій. Реальний вплив держави, за його словами, визначається балансом різних видів сили.

"Справжній вплив визначається балансом воєнної, економічної, технологічної, політико-інформаційної, демографічної та духовної сили", — написав керівник ОП.

Буданов повідомив, що під час виступу йшлося про геополітичні тертя та сили, що визначають новий порядок денний. За його словами, зі слухачами обговорили фундаментальні речі, від яких залежить виживання та розвиток держав у XXI столітті.

Керівник ОП також зазначив, що світ не варто розглядати лише через поділ на союзників і ворогів.

"Світ не ділиться на союзників і ворогів. Світ ділиться на тих, хто формує правила, і тих, хто змушений за ними жити", — наголосив Буданов.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов системно послаблює технологічний потенціал російської армії завдяки спецопераціям, спрямованим проти ключових військових фахівців РФ. За словами військового експерта Віталія Олещука, ліквідація операторів БпЛА, інженерів і спеціалістів із сучасних систем завдає Росії значно більших втрат, ніж знищення пересічного особового складу. Експерт наголосив, що такі дії є частиною послідовної стратегії зі знищення технологічної еліти російської армії.

Крім того, військовий блогер і експерт Олександр Карпюк заявив, що Кирило Буданов демонструє ефективну роботу на міжнародному напрямку. За його словами, Буданов успішно вибудовує комунікацію з іноземними партнерами та сприяє просуванню українських інтересів за кордоном. Експерт також зазначив, що такий досвід може бути корисним для подальшої роботи на державному рівні.