Буданов привітав посадовців із Днем державної служби

Глава ОПУ Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У День державної служби Кирило Буданов висловив вдячність посадовцям, які щоденно виконують свої обов'язки, допомагаючи країні вистояти навіть під час війни під звуки сирен та ракетними ударами. Він акцентував на обов'язку чиновників перед майбутніми поколіннями та необхідності ухвалювати коректні довгострокові рішення для відновлення країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

Кирило Буданов привітав чиновників з Днем державної служби

Буданов зауважив, що провів більшу частину життя як військовий.

"Як офіцер і командир, я знаю ціну слова, ціну помилки й ціну відповідальності. У війську це питання життя і смерті. На державній службі ці речі також важливі. Бо держава – це складний механізм, який не має права зупинятися, особливо зараз. І забезпечують роботу цього механізму люди", — пояснив він.

Заява Кирила Буданова. Фото: Кирило Буданов

Водночас відбувається і зустрічний рух: українські ветерани після повернення з фронту масово поповнюють лави держслужбовців.

"Бо важливо чесно, віддано й професійно служити своїй країні", — пояснив він цю тенденцію.

Кирило Буданов нагадав про масштабні виклики, що чекають на посадовців у майбутньому. Він зазначив, що етап повоєнної відбудови потребуватиме сильних інституцій та висококваліфікованих людей. Саме вони муситимуть ухвалювати рішення, які зададуть напрямок розвитку країни на багато років уперед.

Новини.LIVE раніше також публікували звернення Кирила Буданова з нагоди Дня батька. Він висловив шану усім чоловікам, які одночасно захищають країну від агресора та свої сім'ї та вшанував пам'ять полеглих.

Також на тлі скандалу між Польщею та Україною Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Таке рішення він прийняв на тлі заяви глави Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського орденна Білого Орла.