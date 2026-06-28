Буданов підтримав законопроєкт Зеленського про Український національний пантеон

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо створення Українського національного пантеону. За його словами, ухвалення відповідного закону стане важливим кроком для збереження історичної пам'яті та вшанування борців за незалежність України.

Про це повідомив Буданов, передає Новини.LIVE.

Очільник ГУР наголосив, що ніхто більше не зможе нав'язувати українцям, кого вважати героями, які свята відзначати та яку історію пам'ятати.

"Більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати. За це право свободи власного вибору та національної незалежності наші предки боролися сотні років, і саме за це сьогодні проливають кров наші воїни", — заявив Буданов.

Він підкреслив, що пам'ять про захисників України має жити вічно, а майбутні покоління повинні знати й шанувати тих, хто віддав своє життя за свободу держави.

Буданов нагадав, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про Український національний пантеон".

За словами начальника ГУР, ця ініціатива є важливим кроком до відновлення історичної справедливості, зміцнення національної єдності та формування культури пам'яті.

"Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про Український національний пантеон". Це рішучий і дуже потрібний крок для відновлення історичної справедливості, консолідації нашого суспільства та закладення фундаменту пам'яті для наступних поколінь. Цей документ є свідченням нашої державної зрілості", — зазначив він.

Очільник української розвідки також висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримає президентську ініціативу.

"Переконаний, що український парламент розуміє важливість такої ініціативи та якнайшвидше розгляне та ухвалить цей законопроєкт", — наголосив Буданов. Новина доповнюється...

