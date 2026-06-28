Буданов подякував українцям з нагоди 30-річчя Конституції України

Кирило Буданов. Фото: Міноборони

З нагоди 30-річчя Конституції України керівник Офісу Президента Кирило Буданов подякував усім українцям, які щодня працюють задля захисту держави. За його словами, Основний Закон сьогодні є не лише юридичним документом, а й реальним фундаментом української безпеки.

Про це він написав у своєму дописі у Telegram, передає Новини.LIVE.

Буданов про незламність України

Очільник ОП наголосив, що сила України — у людях, для яких свобода, демократія та людяність стали основою боротьби за майбутнє країни.

"Наша сила в єдності і в людях, для яких демократія є не просто словом, а способом виживання. Ми довели: коли під загрозою існування нації, саме людяність стає нашою головною зброєю. Ми воюємо за право бути собою", — зазначив він.

Привітання з Днем Конституції. Фото: скриншот

Буданов підкреслив, що за три десятиліття Конституція стала міцною основою захисту українського суверенітету та державності. Окремо він подякував кожному українцю, який своєю працею, службою чи волонтерством щодня зміцнює країну.

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"Дякую кожному, хто не чекає на вказівки, а просто робить свою роботу: захищає, тримає стрій і працює на захист держави", — наголосив він.

Раніше Кирило Буданов подякував усім, хто говорить українською мовою, назвавши її "зброєю, яку неможливо перемогти".

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зустрівся з представниками Федерації стронгмену України, які займаються розвитком ветеранського руху. Під час зустрічі він висловив підтримку їхній діяльності та наголосив на важливості розвитку ветеранського спорту як складової реабілітації українських захисників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у неділю, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції — Основного Закону, який діє вже три десятиліття. З цієї нагоди Буданов виступив зі зверненням, у якому наголосив на ролі Конституції як фундаменту безпеки та державності України.