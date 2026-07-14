Буданов обговорив з єврокомісаром партнерство у сфері безпеки

Зустріч Буданова із Андрюсом Кубілюсом. Фото: Кирило Буданов / Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із європейським комісаром з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом. Ключовою темою перемовин стало обговорення глобальної системи захисту європейського простору і стратегічне партнерство у сфері безпеки.

Про деталі зустрічі очільник ОП розповів на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Буданов зустрівся з європейським комісаром з питань космосу Андрюсом Кубілюсом

Зокрема, Буданов та Андрюс Кубілюс детально розглянули перспективи розбудови єдиної європейської антибалістичної системи.

"Окремо обговорили стратегічну важливість створення єдиної європейської антибалістичної системи. Саме сьогодні в Парижі на засіданні Антибалістичної коаліції президент Володимир Зеленський представив партнерам ініціативу та пропозиції України", — відзначив Буданов.

За його словами, Україна, яка щодня протидіє балістичним загрозам, готова стати невіддільною частиною цього щита.

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"Членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки, тому ми розраховуємо на підтримку пана Кубілюса у якнайшвидшому відкритті всіх переговорних кластерів. Україна готова й надалі ділитися унікальним досвідом та технологічними ноу-хау задля безпеки спільного європейського дому", — констатував голова Офісу президента.

Окремим практичним кроком для зміцнення оборони всього Євросоюзу голова ОП назвав фінансування українських виробників зброї, чия продукція вже довела свою ефективність у реальних бойових умовах.

"Невикористаний потенціал української оборонної промисловості сьогодні оцінюється у 30 млрд доларів США. Ми розраховуємо на європейські інвестиції. Українська зброя вже довела свою ефективність на полі бою, вона дешевша за світові аналоги. Тому поєднання європейських ресурсів, технологій та українського бойового досвіду безпосередньо вплине на розвиток оборонного потенціалу всього ЄС", — резюмував Буданов.

Раніше Новини.LIVE писали, що воєнний оглядач Олександр Коваленко відніс Буданова до числа людей, які беруть участь у розробці української стратегії ударів по території РФ. Він наголосив, що ці рішення ухвалюються колективно за участю військового керівництва, розвідувальних органів та інших представників сектору безпеки й оборони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін порівняв підхід Буданова до ухвалення рішень із принципами, якими керувався 16-й президент США Авраам Лінкольн. За його словами, керівник Офісу президента під час війни керується насамперед державними інтересами, навіть якщо окремі рішення викликають суперечки. Експерт також зазначив, що саме здатність ставити інтереси країни вище за особисті чи політичні міркування є визначальною рисою такого стилю управління.