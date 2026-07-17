Буданов обговорив з главою МЗС Туреччини відновлення переговорів

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Сторони обговорили відновлення переговорного процесу щодо припинення війни та ситуацію навколо Росії.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Буданов і Фідан обговорили мирні переговори та ситуацію в РФ

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, з яким його пов'язують роки співпраці ще з часів, коли той очолював Національну розвідувальну організацію Туреччини.

За словами Буданова, під час переговорів сторони обговорили пошук дієвих механізмів для відновлення переговорного процесу з метою припинення війни. Також вони детально проаналізували поточну дипломатичну ситуацію та скоординували подальші кроки, які можуть сприяти активізації цього процесу.

Окремо Хакан Фідан поінформував українську сторону про посередницькі ініціативи Туреччини, спрямовані на відновлення переговорів і досягнення сталого миру.

Крім того, співрозмовники приділили увагу настроям усередині російських еліт щодо перспектив продовження або завершення війни. Також вони обговорили вплив українських далекобійних ударів на соціально-політичну ситуацію в Росії, економічну стабільність країни та внутрішньополітичні процеси.

Наприкінці Буданов подякував Туреччині та її народу за послідовну підтримку України й готовність сприяти досягненню справедливого миру.

Заява Кирила Буданова. Скріншот: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на суспільний резонанс щодо звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони та заявив, що громадяни України мають повне право ставити владі незручні запитання та очікувати на відкриті відповіді. Він наголосив, що активна громадянська позиція свідчить про силу й зрілість українського суспільства.

Новини.LIVE писали, що Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов є одним із ключових учасників формування стратегії українських ударів по території Росії. Це зазначив воєнний аналітик Олександр Коваленко. Він вважає, що ця стратегія стала результатом спільної роботи керівництва держави, військового командування та силових структур.