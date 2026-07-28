Буданов долучився до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі

Українська та американська делегації. Фото: Telegram/Кирило Буданов

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов взяв участь у переговорах президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися в Овальному кабінеті Білого дому. Буданов увійшов до складу української делегації під час зустрічі лідерів двох країн.

Про це керівник ОП повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Буданов долучився до переговорів України та США

Переговори були присвячені питанням оборонної підтримки України, зокрема посиленню систем протиповітряної оборони.

Серед ключових тем зустрічі були постачання та виробництво засобів для захисту неба, можливість отримання ліцензій на виготовлення перехоплювачів для систем Patriot, а також подальша стратегічна співпраця між Києвом і Вашингтоном.

"Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни", — заявив Буданов.

Окремо сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для завершення війни.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні має стати важливим етапом у питаннях подальшої підтримки України. Київ розраховує, що переговори допоможуть домовитися про посилення військової допомоги, зокрема у сфері оборони та забезпечення потреб української армії.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп раніше мали напружені моменти у відносинах, однак згодом сторони продовжили дипломатичний діалог. Київ наголошує на важливості збереження партнерства зі США та європейськими країнами для подальшої підтримки України.