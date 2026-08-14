Бровді заявив про ураження 240 енергооб’єктів на ТОТ

Роберт "Мадяр" Бровді. Фото: МАДЯР/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про результати операції "Кримський рубильник off", спрямованої на ураження енергетичної інфраструктури російських військ на окупованих територіях. За його словами, з 1 липня до 13 серпня українські підрозділи результативно відпрацювали по 240 енергетичних об’єктах, серед яких електропідстанції та інші енерговузли.

Про це Роберт Бровді повідомив у своєму Telegram, передає Новини.LIVE.

"Мадяр" розповів про результати операції

За словами командувача Сил безпілотних систем, у межах операції українські військові уразили десятки енергетичних вузлів на окупованих територіях півдня та сходу України.

Бровді зазначив, що серед об'єктів, які були атаковані, — електропідстанції та інші елементи енергетичної інфраструктури. За його словами, загалом за період операції результативно відпрацювали по 240 енерговузлах, а 29 із них були додатково уражені в останній період.

Окремо командувач СБС заявив про ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованих районах Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Серед згаданих ним об'єктів — енергетична інфраструктура в районах Севастополя, Бердянська, Маріуполя, Приморська, Андріївки, Сватового, Михайлівки та інших населених пунктів.

До операції, за словами Бровді, долучалися різні підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема "Птахи Мадяра", "Рарог", "Яструби", "К-2", "Nemesis" та інші формування.

Бровді пояснив, що удари по енергетичній інфраструктурі мають впливати не лише на енергопостачання окупованих територій, а й на функціонування російської військової інфраструктури.

Зокрема, він заявив, що знеструмлення окремих об'єктів може порушувати роботу стаціонарних радарів та інших елементів протиповітряної оборони російських військ.

Допис Роберта Бровді. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що у ніч на 13 серпня Сили оборони України атакували низку військових об’єктів російських військ у РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Під удар потрапили, зокрема, радіолокаційна станція "Небо-У" у Севастополі, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та місце скупчення російських військових.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про результативну операцію українських сил у Новоросійську. За його словами, унаслідок комбінованого удару українськими засобами уражено російські військові кораблі, що перебували в бухті. Глава держави додав, що Україна й надалі застосовуватиме далекобійне озброєння, щоб посилювати тиск на Росію та наближати її до миру.