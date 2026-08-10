Бровді: РФ планує запускати до 200 балістичних ракет

Роберт Бровді. Фото: Telegram/Роберт Бровді

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Командувач Сил безпілотних систем України майор Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія планує суттєво збільшити можливості одночасного запуску балістичних ракет — із нинішніх 77 до 200. За його словами, така перспектива становить серйозну загрозу для України, оскільки країна має обмежену кількість засобів для перехоплення балістичних цілей.

Про це пише АР, передає Новини.LIVE.

РФ планує збільшити залп до 200 ракет

"Навіть якщо їм вдасться завдати лише половини цього, все це летітиме на нас", — наголосив Бровді.

Він зазначив, що одним із ключових способів зменшити ракетний потенціал РФ є ураження об’єктів, які беруть участь у виробництві такого озброєння. Також Росія намагається протидіяти перевазі України, зокрема встановлює масштабні системи глушіння, які можуть погіршити роботу Starlink.

Водночас командувач розповів про українську кампанію в Криму. За його словами, її мета — позбавити Росію можливості використовувати півострів як військовий плацдарм. Бровді додав, що для проведення кампанії на повну потужність його сили наразі забезпечені лише на 14%.

Окремо Бровді заявив, що українські сили за останні місяці знищили понад 300 російських засобів ППО, радарів і засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, це вже суттєво послабило російську оборону в Криму та ускладнило використання півострова для військових потреб РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський висловив сумнів, що восени Росія зможе здійснювати масовані удари балістичними ракетами. Президент пояснив, що для масштабного виробництва такого озброєння РФ необхідна значна кількість іноземних комплектуючих.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 9 серпня Сили оборони України завдали ударів по російських військових об’єктах на півдні РФ та в окупованому Криму. Серед уражених цілей — комплекси ППО С-400, "Панцир" і "Тор", а також радіолокаційні станції.