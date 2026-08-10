Британія закликала партнерів посилити ППО України до зими

Робота ПВО. Фото: Генштаб ЗСУ

Олександр Шорохов Редактор

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг виступив із закликом до союзників щодо необхідності термінового нарощування поставок ракет для захисту українського неба. Він вважає, що треба активізувати спільні зусилля, щоб не допустити масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури під час майбутніх повітряних нападів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію видання Sunday Times.

Заклик до міжнародної коаліції

Британія планує задіяти власні логістичні потужності та закликає інші європейські столиці діяти максимально рішуче і без зволікань.

"Де Велика Британія може надати необхідні ресурси, ми це зробимо. А там, де ми не можемо цього зробити, моє завдання – мобілізувати союзників, щоб знайти такі можливості", — заявив Вес Стрітінг.

Міністр оборони також наголосив на важливості того, щоб Україна отримала необхідні засоби до початку зими, коли російські удари по інфраструктурі можуть створити додаткове навантаження на систему ППО.

Заклик Стрітінга пролунав на тлі аналогічних заяв президента України, який просить партнерів надати ракети-перехоплювачі для ППО.

Як раніше писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зосередилася на трьох основних напрямах для зміцнення ППО. Йдеться про виробництво систем Patriot за ліцензією, отримання ракет до цих комплексів і збільшення підтримки від європейських країн.

Також ми писали, що Україна працює із міжнародними партнерами над отриманням ліцензій для виробництва систем Patriot. Це дозволить посилити українську протиповітряну оборону та прискорити розвиток власного оборонного виробництва.