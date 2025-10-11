Відео
Головна Новини дня Британія передала Україні ракети ППО раніше встановленого терміну

Британія передала Україні ракети ППО раніше встановленого терміну

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 10:31
Велика Британія передала Україні сотні ракет ППО LMM
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Велика Британія поставила сотні легких зенітних ракет ППО для України на пʼять місяців раніше встановленого терміну. Йдеться про LMM, які виготовляють на заводі Thales в Північній Ірландії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Читайте також:

Ракети ППО для України

Ракети використовуються для захисту повітряного простору України. Вони мають вагу лише 13 кг і дальність польоту до 6 км.

"Ця заява зʼявилася в той момент, коли компанія Thales, що базується в Белфасті, переходить до наступного етапу співпраці зі своїми українськими партнерами. Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку цього року, дозволить інтегрувати ці ракети в систему протиповітряної оборони України, що стане важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, роботи з виробництва ракет створюють 200 робочих місць у Британії, а також ще підтримують 700.

Дрони-перехоплювачі

У Міноборони повідомили, що найбільший виробник дронів в Україні "Укрспецсистемс" інвестує 200 мільйонів фунтів стерлінгів у два нові виробничі майданчики у Британії. Це необхідно для масового виробництва дронів-перехоплювачів в межах проєкту Octopus.

"Ці безпілотники-перехоплювачі значно дешевші за звичайні ракети ППО та є дуже ефективними у протидії хвилям односторонніх атакуючих безпілотників, які Росія продовжує запускати по українських містах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня український лідер Володимир Зеленський обговорив з премʼєром Британії Кіром Стармером атаку Росії на енергетичні обʼєкти.

А 1 жовтня до України прибула сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ принцеса Анна

Великобританія Міноборони Україна ППО ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
