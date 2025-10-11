Велика Британія передала Україні сотні ракет ППО LMM

Британія передала Україні ракети ППО раніше встановленого терміну
Велика Британія поставила сотні легких зенітних ракет ППО для України на пʼять місяців раніше встановленого терміну. Йдеться про LMM, які виготовляють на заводі Thales в Північній Ірландії.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.
Ракети ППО для України
Ракети використовуються для захисту повітряного простору України. Вони мають вагу лише 13 кг і дальність польоту до 6 км.
"Ця заява зʼявилася в той момент, коли компанія Thales, що базується в Белфасті, переходить до наступного етапу співпраці зі своїми українськими партнерами. Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку цього року, дозволить інтегрувати ці ракети в систему протиповітряної оборони України, що стане важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України", — йдеться у повідомленні.
Крім того, роботи з виробництва ракет створюють 200 робочих місць у Британії, а також ще підтримують 700.
Дрони-перехоплювачі
У Міноборони повідомили, що найбільший виробник дронів в Україні "Укрспецсистемс" інвестує 200 мільйонів фунтів стерлінгів у два нові виробничі майданчики у Британії. Це необхідно для масового виробництва дронів-перехоплювачів в межах проєкту Octopus.
"Ці безпілотники-перехоплювачі значно дешевші за звичайні ракети ППО та є дуже ефективними у протидії хвилям односторонніх атакуючих безпілотників, які Росія продовжує запускати по українських містах", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 жовтня український лідер Володимир Зеленський обговорив з премʼєром Британії Кіром Стармером атаку Росії на енергетичні обʼєкти.
А 1 жовтня до України прибула сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ принцеса Анна.
Читайте Новини.LIVE!