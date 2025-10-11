Великобритания передала Украине сотни ракет ПВО LMM

Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Великобритания поставила сотни легких зенитных ракет ПВО для Украины на пять месяцев раньше установленного срока. Речь идет о LMM, которые изготавливают на заводе Thales в Северной Ирландии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Реклама

Читайте также:

Ракеты ПВО для Украины

Ракеты используются для защиты воздушного пространства Украины. У них вес всего 13 кг и дальность полета до 6 км.

"Это заявление появилось в тот момент, когда компания Thales, базирующаяся в Белфасте, переходит к следующему этапу сотрудничества со своими украинскими партнерами. Последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, подписанного в начале этого года, позволит интегрировать эти ракеты в систему противовоздушной обороны Украины, что станет важным шагом для развития собственных суверенных возможностей Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, работы по производству ракет создают 200 рабочих мест в Британии, а также еще поддерживают 700.

Дроны-перехватчики

В Минобороны сообщили, что крупнейший производитель дронов в Украине "Укрспецсистемс" инвестирует 200 миллионов фунтов стерлингов в две новые производственные площадки в Британии. Это необходимо для массового производства дронов-перехватчиков в рамках проекта Octopus.

"Эти беспилотники-перехватчики значительно дешевле обычных ракет ПВО и очень эффективны в противодействии волнам односторонних атакующих беспилотников, которые Россия продолжает запускать по украинским городам", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером атаку России на энергетические объекты.

А 1 октября в Украину прибыла сестра короля Великобритании Чарльза III принцесса Анна.