Чернігівського блогера засудили до 5 років тюрми — закликав бити представників ТЦК і розповсюджував антисемітизм

П'ять років за ґратами. Таку ціну заплатить так званий "блогер" за "полювання" на військкомів. Новозаводський районний суд Чернігова виніс суворий вирок місцевому мешканцю за заклики бити молотками, каміннями та арматурою представників ТЦК, а також за антисемітські висловлювання.

Вирок обвинуваченому опублікований у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Засуджений вів YouTube-канал, а контент був специфічним: автор не просто критикував мобілізацію — він давав прямі вказівки, як чинити фізичний опір.

Арсенал пропонував широкий. Блогер радив кидати у працівників ТЦК каміння, заливати їх перцевими сумішами. Були поради брати до рук молотки та шматки арматури. Доходило до закликів використовувати бензин проти військових.

Мобілізацією тема не обмежувалася. Експерти проаналізували ролики і знайшли там дещо ще. Блогер принижував людей єврейської національності та розпалював етнічну ненависть.

Такі відео набирали десятки тисяч переглядів. Судді вирішили: це не свобода слова, а реальна загроза суспільству та обороноздатності країни.

Слідчі спрацювали чітко. Вони вилучили комп'ютер і телефон чоловіка. Там знайшли вихідні файли відео. Довести, що каналом керував саме він, було справою техніки.

Рішення суду

У суді чоловік пішов у відмову і вини не визнав. Він наполягав, що закликав лише до "самооборони". Щобільше блогер заявив, що не вважає себе громадянином України, а ТЦК нібито не мають жодних повноважень. Аргументи не спрацювали. Суд назвав їх спробою уникнути відповідальності.

Покарання призначили за сукупністю двох статей Кримінального кодексу. Окрім 5 років тюремного ув'язнення, засуджений має компенсувати державі витрати на експертизи. Це понад 37 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області судили чоловіка, який протягом майже двох років свідомо заважав роботі ТЦК. Він регулярно публікував у Viber-групі інформацію про їхнє переміщення.

А у Черкаській області покарали чоловіка, який погодився співпрацювати з Росією.