Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Блогера відправили до в'язниці — закликав бити представників ТЦК

Блогера відправили до в'язниці — закликав бити представників ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 00:33
Чернігівського блогера засудили до 5 років тюрми — закликав бити представників ТЦК і розповсюджував антисемітизм
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

П'ять років за ґратами. Таку ціну заплатить так званий "блогер" за "полювання" на військкомів. Новозаводський районний суд Чернігова виніс суворий вирок місцевому мешканцю за заклики бити молотками, каміннями та арматурою представників ТЦК, а також за антисемітські висловлювання.

Вирок обвинуваченому опублікований у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Засуджений вів YouTube-канал, а контент був специфічним: автор не просто критикував мобілізацію — він давав прямі вказівки, як чинити фізичний опір.

Арсенал пропонував широкий. Блогер радив кидати у працівників ТЦК каміння, заливати їх перцевими сумішами. Були поради брати до рук молотки та шматки арматури. Доходило до закликів використовувати бензин проти військових.

Мобілізацією тема не обмежувалася. Експерти проаналізували ролики і знайшли там дещо ще. Блогер принижував людей єврейської національності та розпалював етнічну ненависть.

Такі відео набирали десятки тисяч переглядів. Судді вирішили: це не свобода слова, а реальна загроза суспільству та обороноздатності країни.

Слідчі спрацювали чітко. Вони вилучили комп'ютер і телефон чоловіка. Там знайшли вихідні файли відео. Довести, що каналом керував саме він, було справою техніки.

Рішення суду

У суді чоловік пішов у відмову і вини не визнав. Він наполягав, що закликав лише до "самооборони". Щобільше блогер заявив, що не вважає себе громадянином України, а ТЦК нібито не мають жодних повноважень. Аргументи не спрацювали. Суд назвав їх спробою уникнути відповідальності.

Покарання призначили за сукупністю двох статей Кримінального кодексу. Окрім 5 років тюремного ув'язнення, засуджений має компенсувати державі витрати на експертизи. Це понад 37 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області судили чоловіка, який протягом майже двох років свідомо заважав роботі ТЦК. Він регулярно публікував у Viber-групі інформацію про їхнє переміщення.

А у Черкаській області покарали чоловіка, який погодився співпрацювати з Росією.

суд блогери Чернігів ТЦК та СП антисемітизм судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації