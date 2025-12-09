Черниговского блогера приговорили к 5 годам тюрьмы — призывал бить представителей ТЦК и распространял антисемитизм

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Пять лет за решеткой. Такую цену заплатит так называемый "блогер" за "охоту" на военкомов. Новозаводской районный суд Чернигова вынес суровый приговор местному жителю за призывы бить молотками, камнями и арматурой представителей ТЦК, а также за антисемитские высказывания.

Приговор обвиняемому опубликован в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Осужденный вел YouTube-канал, а контент был специфическим: автор не просто критиковал мобилизацию - он давал прямые указания, как оказывать физическое сопротивление.

Арсенал предлагал широкий. Блогер советовал бросать в работников ТЦК камни, заливать их перцовыми смесями. Были советы брать в руки молотки и куски арматуры. Доходило до призывов использовать бензин против военных.

Мобилизацией тема не ограничивалась. Эксперты проанализировали ролики и нашли там кое-что еще. Блогер унижал людей еврейской национальности и разжигал этническую ненависть.

Такие видео набирали десятки тысяч просмотров. Судьи решили: это не свобода слова, а реальная угроза обществу и обороноспособности страны.

Следователи сработали четко. Они изъяли компьютер и телефон мужчины. Там нашли исходные файлы видео. Доказать, что каналом руководил именно он, было делом техники.

Решение суда

В суде мужчина ушел в отказ и вины не признал. Он настаивал, что призывал лишь к "самообороне". Более того, блогер заявил, что не считает себя гражданином Украины, а ТЦК якобы не имеют никаких полномочий. Аргументы не сработали. Суд назвал их попыткой избежать ответственности.

Наказание назначили по совокупности двух статей Уголовного кодекса. Кроме 5 лет тюремного заключения, осужденный должен компенсировать государству расходы на экспертизы. Это более 37 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области судили мужчину, который в течение почти двух лет сознательно мешал работе ТЦК. Он регулярно публиковал в Viber-группе информацию об их перемещении.

