Черниговского блогера приговорили к 5 годам тюрьмы — призывал бить представителей ТЦК и распространял антисемитизм

Блогера отправили в тюрьму — призывал бить представителей ТЦК
Пять лет за решеткой. Такую цену заплатит так называемый "блогер" за "охоту" на военкомов. Новозаводской районный суд Чернигова вынес суровый приговор местному жителю за призывы бить молотками, камнями и арматурой представителей ТЦК, а также за антисемитские высказывания.
Приговор обвиняемому опубликован в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Осужденный вел YouTube-канал, а контент был специфическим: автор не просто критиковал мобилизацию - он давал прямые указания, как оказывать физическое сопротивление.
Арсенал предлагал широкий. Блогер советовал бросать в работников ТЦК камни, заливать их перцовыми смесями. Были советы брать в руки молотки и куски арматуры. Доходило до призывов использовать бензин против военных.
Мобилизацией тема не ограничивалась. Эксперты проанализировали ролики и нашли там кое-что еще. Блогер унижал людей еврейской национальности и разжигал этническую ненависть.
Такие видео набирали десятки тысяч просмотров. Судьи решили: это не свобода слова, а реальная угроза обществу и обороноспособности страны.
Следователи сработали четко. Они изъяли компьютер и телефон мужчины. Там нашли исходные файлы видео. Доказать, что каналом руководил именно он, было делом техники.
Решение суда
В суде мужчина ушел в отказ и вины не признал. Он настаивал, что призывал лишь к "самообороне". Более того, блогер заявил, что не считает себя гражданином Украины, а ТЦК якобы не имеют никаких полномочий. Аргументы не сработали. Суд назвал их попыткой избежать ответственности.
Наказание назначили по совокупности двух статей Уголовного кодекса. Кроме 5 лет тюремного заключения, осужденный должен компенсировать государству расходы на экспертизы. Это более 37 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области судили мужчину, который в течение почти двух лет сознательно мешал работе ТЦК. Он регулярно публиковал в Viber-группе информацию об их перемещении.
А в Черкасской области наказали мужчину, который согласился сотрудничать с Россией.
