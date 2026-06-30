Близько 18% учасників НМТ не склали тест: чи знизять поріг балів

Учні здають НМТ. Фото: Ґрунт

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Близько 18% абітурієнтів цьогоріч не змогли набрати мінімальну кількість балів на національному мультипредметному тесті, що відповідає тенденціям попереднього року. Попри складність іспитів, у Міністерстві освіти і науки та експертному середовищі вважають неприпустимим зниження прохідного порогу до 130 балів для медичних, юридичних та дипломатичних спеціальностей через високу суспільну відповідальність цих професій.

Новини.LIVE розповість, яка реакція у чиновників та експертів на провальні результати НМТ в 2026 році.

В Україні 18% учнів не змогли скласти НМТ навіть на мінімум

Цьогорічна статистика успішності на національному мультипредметному тесті продемонструвала стабільність у порівнянні з попереднім роком. Як повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, кількість вступників, які не впоралися з мінімальними вимогами тестування, утримується на рівні минулих показників.

"Наскільки мені відомо, цього року цей показник не перевищує показники минулого року. Тобто він знаходиться в межах минулорічних показників. Це, мені здається, до 18%", — зазначив посадовець.

Водночас у суспільстві розгорнулася дискусія щодо можливого пом'якшення правил відбору на державну форму навчання. Проти ініціативи знизити встановлений прохідний бар'єр зі 150 до 130 балів для низки престижних напрямків категорично виступила колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич. В ефірі День.LIVE вона наголосила, що жорсткі вимоги висуваються лише до майбутніх юристів, дипломатів та медиків, оскільки ці професії потребують найвищої кваліфікації.

На думку експертки, будь-які зміни умов у розпал процесу вступу є порушенням принципу рівності.

"Так, це справді дуже складні випробування були цьогоріч під час НМТ, але вступна кампанія вже йде і всі вступники повинні бути в рівних умовах і знати заздалегідь правила. Я думаю, що зараз змінювати правила під час вже ходу вступної кампанії абсолютно неправильно", — переконана колишня очільниця відомства.

Лілія Гриневич детально роз'яснила логіку запровадження наявних обмежень. Вона пояснила, що поріг балів для вступу пов'язаний із ризиками, які несуть у собі помилки некомпетентних спеціалістів у критично важливих сферах.

"І треба пам'ятати, що таке 150 балів. Оцей поріг 150 балів мають лише суспільно значені спеціальності з високим конкурсом, які передбачають, що туди повинні заходити найкращі вступники. Тому що це медицина, право, міжнародна діяльність — це фактично спеціальності, які відображають дуже велику відповідальність за ефекти своєї діяльності. Помилки таких фахівців можуть надзвичайно дорого коштувати. І тим визначений цей поріг 150 балів. Він є не для усіх спеціальностей. Тому зараз під час вступної кампанії раптом знижувати поріг на ці спеціальності виявляється дещо дивним", — підкреслила вона.

Поряд із цим ексміністерка звернула увагу на інший нюанс про проведення тестування, який безпосередньо впливає на справедливість оцінювання в умовах воєнного стану. Вона погодилася з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, який раніше вказав на суттєву різницю в психологічному та фізичному стані підлітків із різних регіонів України через повітряні атаки РФ.

"Інша проблема, яку справді, і в цьому я підтримую пана Лубінця, яку він підняв – це нерівні умови для складання. В зв'язку з тим, що, наприклад, ті абітурієнти, які йшли складати після нічної атаки в Києві, звісно, вони в інших умовах і не спали майже цілу ніч. В інших умовах, ніж ті, які складали, скажімо, у Львові після нормальної ночі, і вони могли виспатися", — резюмувала Лілія Гриневич.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, зміст та правила складання Національного мультипредметного тесту залишається предметом гострих дискусій. Попри заклики до змін, міністр освіти і науки Оксен Лісовий категорично відхиляє ініціативу щодо скасування математики як обов'язкового предмета, бо вважає, що учні мають володіти базовими знаннями. Також він заявляв, що поширені в мережі зяви про "непосильність" завдань є штучними міфами.

Водночас у владних колах звучать ідеї щодо пом'якшення тестів. Зокрема, радниця-уповноважена Ольга Будник допустила можливість введення перездачі НМТ з математики, проте також виступила профти повного виключення дисципліни з переліку обов'язкових.