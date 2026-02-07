Відео
Бізнес на дезертирстві — на Дніпропетровщині викрили пособників

Бізнес на дезертирстві — на Дніпропетровщині викрили пособників

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 01:03
На Дніпропетровщині викрили схему втечі з військових частин
Затримання підозрюваних. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

На Дніпропетровщині судитимуть двох чоловіків, які організували платне вивезення військових з місць дислокації. Спільники допомагали солдатам самовільно залишати службу, використовуючи знання про роботу пропускних пунктів.

Про підозру фігурантам повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Як працювала схема вивезення військових через КПП

Один із підозрюваних — чинний військовослужбовець. Він знав графік роботи контрольно-пропускних пунктів. Завдяки своєму статусу чоловік забезпечував "зелений коридор" для автомобіля, що вивозив дезертирів. Послуга коштувала 2500 доларів США.

Схема була простою. Цивільний спільник під’їжджав до КПП на власному авто. Військовий-"клієнт" сідав у машину за командою організаторів. Гроші ділки брали частинами. Першу половину суми отримували від родичів, а решту — після успішної доставки втікача додому.

Правоохоронці затримали обох фігурантів на гарячому. Це сталося прямо під час транспортування чергового солдата. Наразі обоє перебувають під вартою.

Справа вже в суді

Суд дозволив підозрюваним вийти під заставу, проте слідство триває. Поліція перевіряє спільників на причетність до інших подібних епізодів. Чоловікам інкримінують пособництво у дезертирстві, що в умовах воєнного стану передбачає суворе покарання.

Раніше повідомлялось, що у Львові суд звільнив від покарання військовослужбовця, обвинуваченого у самовільному залишенні місця служби. Кримінальне провадження закрито.

Нещодавно ми інформували, що вирішив суд стосовно офіцера на Полтавщині, який тричі скоював СЗЧ.

суд ЗСУ Дніпропетровська область дезертир СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
