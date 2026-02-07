Видео
Главная Новости дня Бизнес на дезертирстве — на Днепропетровщине задержали пособников

Бизнес на дезертирстве — на Днепропетровщине задержали пособников

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 01:03
На Днепропетровщине разоблачили схему побега из воинских частей
Задержание подозреваемых. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

На Днепропетровщине будут судить двух мужчин, которые организовали платный вывоз военных из мест дислокации. Сообщники помогали солдатам самовольно покидать службу, используя знания о работе пропускных пунктов.

О подозрении фигурантам сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Как работала схема вывоза военных через КПП

Один из подозреваемых — действующий военнослужащий. Он знал график работы контрольно-пропускных пунктов. Благодаря своему статусу мужчина обеспечивал "зеленый коридор" для автомобиля, который вывозил дезертиров. Услуга стоила 2500 долларов США.

Схема была простой. Гражданский сообщник подъезжал к КПП на собственном авто. Военный-"клиент" садился в машину по команде организаторов. Деньги дельцы брали частями. Первую половину суммы получали от родственников, а остальное — после успешной доставки беглеца домой.

Правоохранители задержали обоих фигурантов с поличным. Это произошло прямо во время транспортировки очередного солдата. Сейчас оба находятся под стражей.

Дело уже в суде

Суд разрешил подозреваемым выйти под залог, однако следствие продолжается. Полиция проверяет сообщников на причастность к другим подобным эпизодам. Мужчинам инкриминируют пособничество в дезертирстве, что в условиях военного положения предусматривает суровое наказание.

Ранее сообщалось, что во Львове суд освободил от наказания военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении места службы. Уголовное производство закрыто.

Недавно мы информировали, что решил суд в отношении офицера на Полтавщине, который трижды совершал СЗЧ.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
