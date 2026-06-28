Білецький: у час війни вірність Конституції починається із захисту України

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У неділю, 28 червня, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький привітав українців із Днем Конституції та наголосив на значенні Основного Закону в умовах війни. Він підкреслив, що сьогодні головним обов’язком громадян є захист держави та свободи. За його словами, саме це визначає реальну дію Конституції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення Андрія Білецького.

Звернення Білецького у День Конституції України

У зверненні Андрій Білецький зазначив, що Конституція України є суспільним договором, який визначає устрій держави, межі влади, а також права й обов’язки громадян і держави.

Він нагадав, що Основний Закон містить 44 права і лише 4 обов’язки громадян, і саме зараз цей баланс набуває особливої ваги.

Окремо він наголосив, що без виконання обов’язку захищати державу всі закріплені права втрачають реальний зміст і залишаються лише на папері.

За словами Білецького, в умовах війни неможливо говорити про освіту, працю чи безпеку без існування самої держави, яка ці права гарантує.

"Тридцять років тому Україна закріпила своє суверенне право жити за власними законами. Сьогодні ми повинні виконати найважливіший з цих законів — захистити державу і право бути вільними людьми. Конституція — це не просто юридичний документ. Це суспільний договір про устрій держави, межі влади, права та взаємні обов'язки держави й громадян.

Українська Конституція містить в собі 44 права і всього 4 обов'язки громадян. Сьогодні перевірена тисячоліттями норма набуває для нас особливої ваги. Адже права й свободи існують доти, доки існує сама держава. Сьогодні всього один обов'язок захищає 44 права. Виявляється, що без нього всі права перетворюються у звичайні слова на папері.

У час війни вірність Конституції починається із захисту України. З Днем Конституції! Україно!", — завернувся до українців Білецький.

Скриншот повідомлення Білецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що глава ОПУ Кирило Буданов у День Конституції України привітав громадян і наголосив на значенні Головного Закону як основи державності та безпеки. Він підкреслив, що за 30 років Конституція стала реальним фундаментом оборони країни, а не лише юридичним документом.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції та нагадав про значення Основного Закону, ухваленого 30 років тому. Він наголосив, що Конституція є "живим документом", який щодня наповнюється діями громадян. За словами президента, саме люди формують зміст держави, а Україна залишається суверенною, демократичною та незалежною країною.