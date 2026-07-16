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Головна Новини дня Без опадів і гроз не обійдеться: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Без опадів і гроз не обійдеться: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 06:25
Погода сьогодні, 16 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина з парасолею йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики надали прогноз прогноз погоди в Україні на четвер, 16 липня. Буде мінлива хмарність. Опади можливі лише в Закарпатті, Карпатах і на південному сході: там удень пройдуть короткочасні дощі із грозами.

Про це в середу, 15 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 16 липня

Погода в Україні 16 липня 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +15...+20 °С, а вдень піднімуться до +25...+30 °С.

Синоптики зазначають, що Україна перебуватиме в полі дещо підвищеного тиску. Попри північно-західний вітер, температура повітря буде комфотною.

Температури в Україні 16 липня 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру — 5–10 м/с. Уночі у столиці очікується +18...+20 °С, а в області — +15...+20 °С. Удень у Києві потеплішає до +28...+30 °С, а на Київщині — до +25...+30 °С.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 16 липня опади в Україні малоймовірні. Температура повітря впродовж дня становитиме +25...+30 °С, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині — +23...+27 °С.

У Києві буде +26...+27 °С. Без істотних опадів. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, що в першій половині тижня 13–19 липня в Україні можливі дощі та грози. Щоправда, у другій половині тижня погодні умови зміняться. На зміну опадам прийде прояснення, а на зміну прохолоді — спека.

Також Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр писав, що в Україні була мінлива хмарність. Не обійшлося без опадів. Місцями утворився туман.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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