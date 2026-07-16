Погода сегодня, 16 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка с зонтиком идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на четверг, 16 июля. Будет переменная облачность. Осадки возможны только в Закарпатье, Карпатах и на юго-востоке: там днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом в среду, 15 июля, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 16 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +15...+20 °С, а днем поднимутся до +25...+30 °С.

Синоптики отмечают, что Украина будет находиться в поле несколько повышенного давления. Несмотря на северо-западный ветер, температура воздуха будет комфортной.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Скорость северо-западного ветра — 5–10 м/с. Ночью в столице ожидается +18...+20 °С, а в области — +15...+20 °С. Днём в Киеве потеплеет до +28...+30 °С, а в Киевской области — до +25...+30 °С.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 16 июля осадки в Украине маловероятны. Температура воздуха в течение дня составит +25...+30 °С, в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях — +23...+27 °С.

В Киеве будет +26...+27 °С. Без значительных осадков.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщал, что в первой половине недели 13–19 июля в Украине возможны дожди и грозы. Правда, во второй половине недели погодные условия изменятся. На смену осадкам придет прояснение, а на смену прохладе — жара.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр писал, что в Украине наблюдалась переменная облачность. Не обошлось без осадков. Местами образовался туман.