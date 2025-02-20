"Байрактар" збив бомбардувальник РФ над Каспійським морем

Бомбардувальник Ту-95. Фото ілюстративне: росЗМІ

Шириться інформація про збиття над Каспійським морем безпілотником "Байрактар" російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Якщо ця інформація підтвердиться, то це буде перший подібний випадок в історії

Про це повідомили у соціальних мережах.

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Розвідка США нібито підтвердила, що "Байрактар" збив російський стратегічний бомбардувальник над Каспійським морем. Джерело у Пентагоні повідомило, що ударний дронзміг залишитися непоміченим завдяки унікальному режиму стелс-польоу. В свою чергу, ракета МАМ-L, випущена з безпілотника, завдала бомбардувальнику критичних пошкоджень.

Аналітики зазначили, що ще це перший випадок в історії, коли безпілотникмалого класу знищив важкий літак стратегічного призначення.

У міноборони держави агресора цю інформацію поки не коментують, проте пропагандисти РФ вже заявили, що бомбардувальник здійснив "планову посадку на воду".

Загалом, правдивість такої інформації дуже сумнівна. З відкритих джерел відомо, що операційна дальність Bayraktar TB2 обмежується 150 км, тоді як відстань від українського кордону до Каспійського моря — щонайменше 950 км.

Раніше ми писали, що воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Пілот намагався врятуватися на гелікоптері Мі-8, але йому це не вдалося.

Також ми писали, що в США розбився винищувач F-35.