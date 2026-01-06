Відключення світла в Україні 6 січня — де ввели аварійні графіки

Електрики ремонтують пошкоджені лінії. Фото: УНІАН

В усіх регіонах України 6 січня запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Також для промислових споживачів застосовують графіки обмеження потужності. Проте, у декотрих областях не діятимуть графіки через аварійні відключення.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Де графіки відключення світла не діятимуть 6 січня

Окремо повідомляється про запровадження аварійних відключень у низці регіонів. Зокрема, на території Сумської, Харківської та Полтавської областей обленерго перейшли на графіки аварійних відключень.

У Сумській області, за інформацією "Сумиобленерго", за вказівкою "Укренерго" о 09:37 було запроваджено аварійні відключення для першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої черг. Причиною називають пошкодження енергосистеми внаслідок російської атаки.

У компанії наголосили, що черги при аварійних відключеннях тимчасово не збігаються з чергами погодинних графіків.

Графік погодинних відключень світла на Сумщині. Фото: Сумиобленерго

Станом на 10:00 аварійні відключення також застосували у Харкові та Харківській області. Як повідомили в "Харківобленерго", такі заходи запровадили для стабілізації роботи енергомережі. При цьому погодинні графіки відключень продовжують діяти паралельно.

У Полтавській області, за даними "Полтаваобленерго", 6 січня отримали команду від "Укренерго" застосувати графіки аварійних відключень у обсязі п’яти черг. В області тимчасово обмежують електропостачання для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики просять жителів регіонів стежити за офіційними повідомленнями обленерго та враховувати, що аварійні відключення можуть відбуватися без попередження.

Нагадаємо, також графіки відключень електроенергії діятимуть у столиці та в Київській області.

Також експерт пояснював за яких умов в Україні можуть скоротити графіки відключення.