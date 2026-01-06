Отключение света в Украине 6 января — где ввели аварийные графики

Электрики ремонтируют поврежденные линии. Фото: УНИАН

Во всех регионах Украины 6 января ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Также для промышленных потребителей применяют графики ограничения мощности. Однако, в некоторых областях не будут действовать графики из-за аварийных отключений.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Где графики отключения света не будут действовать 6 января

Отдельно сообщается о введении аварийных отключений в ряде регионов. В частности, на территории Сумской, Харьковской и Полтавской областей облэнерго перешли на графики аварийных отключений.

В Сумской области, по информации "Сумыоблэнерго", по указанию "Укрэнерго" в 09:37 были введены аварийные отключения для первой, второй, третьей, четвертой и пятой очередей. Причиной называют повреждение энергосистемы в результате российской атаки.

В компании отметили, что очереди при аварийных отключениях временно не совпадают с очередями почасовых графиков.

График почасовых отключений света на Сумщине. Фото: Сумыоблэнерго

По состоянию на 10:00 аварийные отключения также применили в Харькове и Харьковской области. Как сообщили в "Харьковоблэнерго", такие меры ввели для стабилизации работы энергосети. При этом почасовые графики отключений продолжают действовать параллельно.

В Полтавской области, по данным "Полтаваоблэнерго", 6 января получили команду от "Укрэнерго" применить графики аварийных отключений в объеме пяти очередей. В области временно ограничивают электроснабжение для стабилизации ситуации в энергосистеме.

Энергетики просят жителей регионов следить за официальными сообщениями облэнерго и учитывать, что аварийные отключения могут происходить без предупреждения.

Напомним, также графики отключений электроэнергии будут действовать в столице и в Киевской области.

Также эксперт объяснял при каких условиях в Украине могут сократить графики отключения.