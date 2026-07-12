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Головна Новини дня Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: є загиблі та руйнування

Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: є загиблі та руйнування

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Дата публікації: 12 липня 2026 08:26
Кривий Ріг атакували "Шахеди": що відомо про наслідки удару
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

У ніч проти 12 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок влучання "Шахедів" по промисловому підприємству виникла пожежа, загинули двоє людей.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста Кривого Рогу, передає Новини.LIVE.

На місці удару працюють аварійно-рятувальні служби

Під ранок 12 липня російські окупанти здійснили чергову атаку ударними безпілотниками на Кривий Ріг. Цього разу під удар потрапило промислове підприємство міста.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, внаслідок атаки "Шахедів" на об’єкті виникла пожежа. Наразі на місці події триває аварійно-рятувальна операція.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання одного з безпілотників загинули двоє людей. Також пошкоджено підприємство та об’єкти інфраструктури.

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Олександр Вілкул закликав мешканців міста перебувати в укриттях, оскільки зберігалася загроза повторних ударів.

У Криворізькому районі інших обстрілів зафіксовано не було.

Крім того, російські війська атакували Нікопольський район. Ворог завдав ударів дронами по Нікополю та Марганецькій громаді. Унаслідок атаки загинув 66-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажний автомобіль.

У Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: є загиблі та руйнування - фото 1
Заява Олександра Вілкула. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що упродовж ночі та ранку 10 липня російські війська майже десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих ударів одна людина отримала поранення.

Новини.LIVE інформували, що у суботу, 11 липня, російські війська завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки четверо людей отримали поранення.

Кривий Ріг війна в Україні Шахед
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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