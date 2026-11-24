Пошкоджений тролейбус внаслідок російської атаки. Фото: Вінницька ОВА

У Вінниці через російську атаку вранці у вівторок, 24 листопада, пошкоджень зазнали об'єкт енергетичної інфраструктури та цивільне підприємство. Травмувалися четверо чоловіків, а також понівечено громадський транспорт, зупинки та сусідні споруди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від начальниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

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Росія атакувала Вінницьку область

Унаслідок російської атаки на Вінницю зафіксовано влучання та пошкодження на території цивільного підприємства й об'єкта енергетичної інфраструктури.

Пошкоджений цивільний транспорт. Фото: Вінницька ОВА

Крім промислового та енергетичного секторів, удар зачепив міську інфраструктуру. У Вінниці пошкоджено дві зупинки громадського транспорту, тролейбус, чотири легкові автомобілі, а також будівлі, розташовані поруч із місцями влучань.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Через атаку травм зазнали четверо чоловіків. За даними медиків, усі потерпілі мають ушкодження легкого ступеня тяжкості. Трьом із них лікарі надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події, тоді як одного чоловіка госпіталізували.

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Наразі на локаціях працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Новини.LIVE інформували, що російські війська за попередню добу російські безпілотники атакували три громади на Сумщині. Відомо, що травм зазнали семеро цивільних, серед яких двоє дітей.

Також 24 листопада, зранку, окупанти обстріляли Запоріжжя. Загинули двоє людей, ще 22 дістали поранення, зокрема діти 6 і 16 років. Окрім цього, вранці стало відомо, що в лікарні померла 79-річна мешканка Димера на Київщині, яку рятувальники дістали з-під уламків зруйнованого російським дроном будинку.