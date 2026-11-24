Троллейбус, поврежденный в результате российской атаки. Фото: Винницкая ОГА

В Виннице в результате российского обстрела утром во вторник, 24 ноября, были повреждены объект энергетической инфраструктуры и гражданское предприятие. Пострадали четверо мужчин, а также были повреждены общественный транспорт, остановки и соседние сооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные главы Винницкой областной государственной администрации Натальи Заболотной.

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Россия атаковала Винницкую область

В результате российской атаки на Винницу зафиксированы попадания и повреждения на территории гражданского предприятия и объекта энергетической инфраструктуры.

Поврежден гражданский транспорт. Фото: Винницкая ОГА

Помимо промышленного и энергетического секторов, удар затронул городскую инфраструктуру. В Виннице повреждены две остановки общественного транспорта, троллейбус, четыре легковых автомобиля, а также здания, расположенные рядом с местами попаданий.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот

В результате атаки травмы получили четверо мужчин. По данным медиков, у всех пострадавших повреждения легкой степени тяжести. Троим из них врачи оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия, а одного мужчину госпитализировали.

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Разбитое стекло на остановке общественного транспорта. Фото: Винницкая ОГА

В настоящее время на местах работают все профильные службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара.

Новини.LIVE сообщали, что за предыдущие сутки российские беспилотники атаковали три населенных пункта в Сумской области. Известно, что травмы получили семеро гражданских лиц, среди которых двое детей.

Также 24 ноября утром оккупанты обстреляли Запорожье. Погибли два человека, ещё 22 получили ранения, в том числе дети 6 и 16 лет. Кроме того, утром стало известно, что в больнице скончалась 79-летняя жительница Димера в Киевской области, которую спасатели извлекли из-под обломков дома, разрушенного российским дроном.